Există speranță pentru Cazino? Ce spune senatorul Mihu

După numeroase suișuri și coborâșuri, există mari șanse ca proiectul de reabilitare a Cazinoului din Constanța să fie pus în practică anul acesta. Bugetul aprobat pentru 2019 alocă Companiei Naționale de Investiții (CNI) fondurile necesare pentru lucrările de reabilitare ale Cazinoului din Constanța. Potrivit senatorului social-democrat Ștefan Mihu, clădirea emblematică a Constanței poate fi readusă la viață. „În calitate de reprezentant al Constanței, municipiul care găzduiește această cladire de o importantă valoare istorică și culturală, am depus toate eforturile astfel încât acest obiectiv de investiții să fie realizat.In acest sens am făcut interpelări parlamentare către Compania de Investiții și Ministerul Dezvoltarii Regionale în care am cerut măsuri urgente pentru asigurarea costurilor investiției și pentru demararea procedurilor de contractare a lucrărilor. Edificiul simbol al orașului lăsat de ani buni în paragină și inclus într-un top rușinos al celor mai periclitate clădiri istorice din Europa va avea fondurile necesare pentru reabilitare. Este o victorie importantă și o veste îmbucurătoare ca acest monument să fie redat constănțenilor”, a declarat senatorul Ștefan Mihu.

POVESTEA UNEI MISIUNI MOARTE DIN FAȘĂ

Amintim că proiectul de consolidare și restaurare a Cazinoului din Constanța este o misiune ce pare din ce în ce mai greu de dus la bun sfârșit. După o serie de licitații anulate, contestații în instanță și tot felul de proceduri birocratice greoaie, singurul așa-zis progres înregistrat a fost doar o serie de lucrări de „conservare și punere în siguranță”, ce au fost efectuate în perioada 22 octombrie - 14 noiembrie 2018. Acestea sunt realizate, gratuit, de o firmă care a încheiat un parteneriat cu Primăria Constanța în acest sens. Materialele au fost achiziționate din cei 25.000 de euro strânși prin intermediul campaniei „SOS Cazino”, derulate cu sprijinul organizatorilor festivalului Neversea. Autoritățile spun că aceste lucrări reprezintă o soluție provizorie de menținere a Cazinoului în starea actuală și de evitare a degradării continue, în așteptarea lucrărilor de consolidare și renovare propriu-zise, care vor trebui executate de către proprietarul clădirii, Compania Națională de Investiții. La sfârșitul lunii septembrie 2018, CNI a semnat contractul de actualizare a documentației care va sta la baza restaurării și consolidării Cazinoului. Din păcate, acest lucru nu ne dă nicio garanție asupra faptului că licitațiile pentru desemnarea restauratorului nu vor fi contestate și că lucrurile nu se vor împiedica pe parcurs. „În urma finalizării procedurii de achiziție publică, CNI a desemnat ofertantul câștigător, iar serviciile contractate vizează actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a studiilor și expertizelor realizate în anul 2015, astfel încât indicatorii tehnico-economici să reflecte în mod real modificările suferite de această clădire de la ultima avizare și până în prezent”, preciza Primăria Constanța la momentul respectiv. În document se mai arată că proiectantul are la dispoziție 90 de zile pentru realizarea documentației. După predarea acesteia, indicatorii tehnico-economici urmează să fie aprobați prin emiterea unei hotărâri de guvern, după care vor putea fi demarate procedurile privind contractarea lucrărilor de consolidare și restaurare.