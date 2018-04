Factura anuală de căldură la sistemul centralizat, mai mică decât la cel cu centrală

Radet Bucureşti, regia de distribuţie a energiei termice din Bucureşti, care asigură apa caldă şi căldura la peste jumătate de milion de apartamente, susţine, într-o prezentare pe site-ul propriu, că factura la încălzire este mult mai mică pentru apartamentele racordate la reţeaua sa, în comparaţie cu cele care se încălzesc folosind o centrală de apartament pe gaze.

Un apartament de două camere ar avea nevoie de 6,12 gigacalorii pe an pentru a se asigura o temperatură interioară de 20 de grade Celsius. Radet arată că, pentru clienţii săi, preţul subvenţionat cu care ei plătesc efectiv agentul termic, este de 164,4 lei/GCal, iar preţul plătit de cei cu centrală de apartament pe gaze este de 355,74 lei. Aşadar, cei racordaţi la Radet ar plăti cu circa 1.050 de lei într-un an mai puţin pentru încălzire decât cei cu centrală murală.

Economia este mai mare dacă vorbim despre apartamentele mai mari. Pentru aceleaşi 20 de grade într-un apartament cu trei camere, e nevoie de 8,22 GCal pe an, or, cum cel cu centrală plăteşte 331,32 lei, iar cel racordat la Radet aceiaşi 164,4 lei, ar rezulta o economie, pentru cel rămas la "centralizat" de aproape 1.400 de lei pe an.

Pentru patru camere, consumul de energie termică ar fi de 10,52 Gcal pe an, şi, cum cel care are centrală de apartament plăteşte 290,3 lei, iar cel de la Radet tot 164,4 lei. În acest caz, cel racordat la Radet ar plăti, într-un an, cu circa 1.300 de lei mai puţin decât cel care are centrală de apartament.

Radet încearcă de mai mult timp să construiască o percepţie mai bună a sistemului centralizat şi arată din ce în ce mai des dezavantajele alimentării individuale cu energie termică. De data aceasta, pe lângă costuri, regia de termoficare vrea să arate şi avantajele din alte puncte de vedere, al siguranţei şi al mediului. Iată, detaliat, cât de bun ar fi sistemul centralizat, în comparativ cu centrala de apartament, în viziunea Radet, aşa cum apare în aceeaşi prezentare:

SISTEMUL CENTRALIZAT DE TERMOFICARE:

"Este sigur în exploatare şi are durat de viaţă de peste 30 de ani. Este independent din punct de vedere al combustibilului folosit, poate funcţiona atât cu gaze naturale, cât şi cu păcură, surse neconvenţionale. Este ecologic şi mai puţin agresiv din punct de vedere al protecţiei mediului. Lipsesc accizele de mediu. Atitudine prietenoasă faţă de mediu şi resursele energetice. Se reduc cheltuielile individuale în funcţie de venit prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei"

MICROCENTRALE DE APARTAMENT

"Necesită supraveghere permanentă şi nu prezintă siguranţă în exploatare, există riscul de EXPLOZIE. Are durata de viaţă limitată (circa 10 ani). Nu respectă gradul de noxe eliberate în atmosferă şi consecinţa va fi iminenta introducere a plăţii taxei de mediu.

Centralele termice pe gaz au o eficienţă energetică inferioară sistemului centralizat la consumul de combustibil. Inflexibilitate la termenele de plată şi la cea mai mică întârziere se face deconectarea. Fiecare reconectare se face contra cost". În fiecare din anii 2015 şi 2016 în România s-au vândut circa 200.000 de centrale termice de apartament pe gaze naturale, potrivit estimărilor unor jucători din industrie.