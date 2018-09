Facultate în străinătate sau... în România? Vezi pe 13 octombrie la târgul universităților!

Universități și instituții de învățământ din 7 țări precum Marea Britanie, Olanda, USA şi România vor fi prezente pe 13 octombrie, la Hotel Ibis Constanţa, la cea de-a XXIII-a ediție a RIUF – The Romanian International University Fair.Printre acestea se numără mai mult de 10 de universități aflate în topul celor mai importante instituţii educaţionale din lume, printre care şi University of Groningen, University of Nottingham, University of Essex.

Vizitatorii vor putea afla informații despre cele peste 4500 de programe de studiu (licență, masterat, doctorat) puse la dispoziție de universitățile care vor participa la târg. Mai mult, ei pot afla mai multe despre sursele de finanțare, procedurile de aplicație, dar și despre fonduri de burse de peste 3.000.000 de euro oferite pentru studiul în Marea Britanie, Germania sau Olanda pentru studenții români.

Cei care încă nu sunt deciși unde vor să învețe mai departe pot interacționa și cu cele mai consacrate instituţii de învăţământ din România. Reprezentanţii celor mai importante universităţi din zona de centru şi sud a României, printre care Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea Româno-Americană sau EA – The Entrepreneruship Academy, vor putea răspune la întrebările celor îşi caută un program de licenţă, masterat sau doctorat.

Află tot ce trebuie să știi despre studiile în România şi în străinătate de pe site-ul www.riuf.ro și participă la eveniment pe 13 octombrie 2018. Înregistrarea pe site permite accesul pe toată durata evenimentului, iar după eveniment se va primi o ofertă de studii personalizată.