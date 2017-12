Falimentul ameninţă 40% din IMM-uri

Aproape 40% dintre IMM-uri (240.000) vor avea probleme în acest an şi ar putea da faliment din cauza crizei economice, estimează Ministrul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ şi Mediu de Afaceri (MIMMCMA), Constantin Niţă. \"N-aş vrea să fiu pesimist, dar va fi un an foarte greu şi vor fi multe IMM-uri care vor da faliment. Reducerea cererii şi interne şi externe, lipsa de lichidităţi pe piaţă, lipsa de condiţii de creditare vor crea probleme tuturor IMM-urilor”, a spus Niţă. Întrebat cîte dintre IMM-uri vor reuşi să treacă peste criză, ministrul de resort a subliniat doar că între 30 şi 40% dintre acestea \"categoric nu vor rezista şocului crizei”. \"Eu aş vrea să treacă toate, dacă se poate, pentru că asta e datoria mea ca ministru. Părerea mea e că undeva la 30% - 40% vor avea probleme. Categoric nu vor rezista acestui şoc al crizei”, a afirmat ministrul. Statistic, într-un an apar 90.000 de firme şi dau faliment circa 40.000 de firme, a precizat Niţă, pierderea fiind foarte aproape de jumătate. În prezent, în România, potrivit datelor MIMMCMA, sînt înregistrate aproximativ 600.000 de întreprinderi mici şi mijlocii.