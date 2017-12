Fără scăpare în faţa E-urilor! Orice fruct conţine aşa ceva!

20:29:47 / 29 Octombrie 2017

Cercetator

In sfarsit un articol bun. Un cercetator s-a inchis in laborator si a analizat alimente organice. Na rezultat. Poate mai terminari cu articolele alea tampite de la Asociatia Pro Consumatori care nu are nici o treaba in analizele lor (adica cititul etichetelor) si a marelui savant de renume international - silvicultorul Costel...