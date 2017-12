FC Farul își definitivează lotul

Cu o lună înaintea debutului noului sezon al Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanța își definitivează lotul cu care va ataca promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea de pe litoral, care a făcut o campanie de achiziții extrem de spectaculoasă, a programat, sâmbătă dimineața, un joc-școală, în urma cărora se vor decide cei 23 de jucători care vor rămâne sub comanda antrenorilor Constantin Gache, Ion Barbu și Gică Mina. „Am decis să renunțăm la amical și să facem un joc-școală, pentru că avem 30 de jucători și vrem să-i vedem pe toți la lucru. Ne-am propus ca lotul pentru sezonul viitor să aibă 23 de jucători, astfel că suntem nevoiți să renunțăm la o parte dintre cei aflați în pregătire cu noi. Deja au părăsit echipa Cl. Popa, Giurgiu și Erdal, împreună cu mai mulți jucători veniți în probe, dar care nu ne-au impresionat. Am avut discuții cu noul venit, Adrian Ionescu și se pare că am ajuns deja la un acord, iar în zilele următoare va semna și Vasilică Cristocea, căruia i-am pregătit deja contractul. Miercuri ne propunem să demarăm un stagiu de pregătire centralizată, dar nu ne-am decis dacă vom rămâne la propria bază sportivă sau vom merge la munte”, a declarat președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu.

NICIUN CLUB NU S-A RETRAS DIN EȘALONUL SECUND

Niciun club nu s-a retras până la data limită, 29 iulie, astfel că ediţia 2015-2016 a Ligii a 2-a la fotbal va avea două serii a câte 14 echipe, a anunţat site-ul oficial al FRF. Astfel, în Seria 1, FC Farul va avea următoarele adversare: Rapid Bucureşti, Oţelul Galați, Ceahlăul Piatra Neamț, FC Clinceni, Gloria Buzău, ASC Bacău, Rapid CFR Suceava, Dacia Unirea Brăila, FCM Dorohoi, CS Baloteşti, ACS Berceni, Bucovina Pojorâta și Dunărea Călăraşi. Cluburile au avut posibilitatea să se retragă din eșalonul secund, cu drept de a continua în Liga a 3-a. În urma modificării Regulamentului Disciplinar de către Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, orice retragere din competiţie în timpul campionatului va fi sancţionată cu retrogradarea echipei respective în ultimul eşalon competiţional din judeţul de origine al clubului. Ediţia 2015-2016 a Ligii a 2-a va începe la 29 august.