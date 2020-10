FC Farul, succes important la Slobozia

FC Farul Constanţa a obţinut a doua victorie în deplasare din actualul sezon al Ligii a 2-a la fotbal şi a treia din acest campionat, miercuri după amiază, la Slobozia. În restanţa cu formaţia locală Unirea, din etapa a 5-a a eşalonului secund, FC Farul s-a impus cu scorul de 2-0, ambele goluri fiind înscrise în prima repriză, de Andrei Banyoi, în minutul 9, și de Antonio Cruceru, în minutul 33, după centrările fundaşului Robert Băjan.

Farul mai putea marca şi în repriza a doua, cea mai mare ocazie aparţinându-i lui Banyoi, care a trimis mingea în transversală, în minutul 74.

Au evoluat pentru FC Farul: Dur-Bozoancă - Băjan, Antoche (cpt.), I. Ursu (82 V. Lică), D. Panait - A. Cruceru (57 Greu), Cărăruș, Fl. Bălan, Bîrnoi (67 Al. Stoica) - Măzărache, Banyoi.

„A fost o partidă foarte grea, împotriva unei adversar care câștigase ultimele două partide, dar mă bucur că băieții au reacționat foarte bine după trei meciuri fără victorie. Am reușit să deschidem scorul repede, am fost echipa care a pus presiune în prima repriză. Am marcat și golul al doilea, apoi Slobozia a avut câteva ocazii ca să intre în joc, dar am menținut avantajul până la finalul primei reprize. După pauză, cred că am mai fi putut marca și să câștigăm la o diferență mai mare, dacă am fi judecat mai lucid unele faze. Nu am făcut schimbări în echipa de bază, toți jucătorii fac parte din lotul Farului, iar pentru mine toți sunt titulari și toți sunt importanți. Unii joacă din primul minut în unele meciuri, alții în altele. Cei care se antrenează și sunt dedicați sută la sută, mai devreme sau mai târziu primesc șansa aceasta”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.

Clasament: 1. Craiova 17p (golaveraj: 21-9), 2. Metaloglobus 13p (9-4), 3. Cluj 13p (8-5), 4. Rapid 13p (14-12), 5. Călăraşi 12p (9-4), 6. ASU Poli 11p (5-3), 7. Petrolul 10p (13-5), 8. FC FARUL 10p (9-7), 9. Slobozia 10p (8-8), 10. Mioveni 10p (3-2), 11. Tr. Măgurele 9p (12-9), 12. Chiajna 8p (13-11), 13. Reșița 8p (2-7), 14. Miercurea Ciuc 7p (7-6), 15. Viitorul Pandurii 7p (10-12), 16. Buzău 6p (6-7), 17. Ripensia 6p (5-14), 18. Recea 4p (8-14), 19. Slatina 3p (4-8), 20. Aerostar 3p (5-10), 21. Pandurii Lignitul 0p (2-18).

În etapa a 8-a a Ligii a 2-a, FC Farul va juca sâmbătă, 17 octombrie, pe teren propriu, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), cu Oltul Turris Tr. Măgurele.