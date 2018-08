Femeile social democrate vin la mare, la Școala de Vară

Organizația Femeilor Social Democrate se reunește și anul acesta la Școala Politică de Vară. Evenimentul are loc în perioada 30 august -1 septembrie, la Pavilionul Expozițional. Organizatorii spun că vor avea loc o serie de prezentări și dezbateri privind contribuția femeilor în realizarea Marii Uniri de la 1918, precum și importanța preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. „Ne aflăm în fața unui moment marcant pentru societatea românească, 100 de ani de la Marea Unire. Putem afirma că s-au depășit toate prejudecățile și stereotipurile de gen, care pentru multă vreme au afectat prezența femeilor în funcții publice. PSD, prin susținerea accesului femeilor în politică, continuă eforturile istorice ale acestora de a se implica în administrația statului, eforturi începute cu mai bine de 100 de ani în urmă. PSD a demonstrat prin nominalizările doamnelor care ocupă funcții la nivel central și local că în acest partid femeile se pot manifesta cu încredere în politică și se pot bucura de susținerea propriilor colegi și simpatizanți. PSD este primul partid din România care a adoptat principiul parității de gen la nivelul structurilor sale de conducere. În același timp, Partidul Social Democrat are cele mai multe femei în Parlament, cele mai multe femei în funcțiile de consilier local sau consilier județean, prima femeie primar general din istoria Bucureștiului și prima femeie premier din istoria României. Eu cred că se pot găsi femei competente care să poată ocupa astfel de funcții în toate partidele politice. Îmi vine greu să cred că doar în PSD există astfel de femei care merită să activeze în structurile de conducere ale unui partid. Nu am susținut niciodată și nu susțin nici acum că a fi femeie este o condiție suficientă pentru a ocupa o anumită funcție de conducere. Nu acesta trebuie să fie criteriul de promovare în funcții, ci competența și calitățile personale ale fiecăruia. În același timp însă, am susținut tot timpul și susțin și acum că a fi femeie nu trebuie să fie o piedică pentru a accede în astfel de funcții. De aceea, e important ca bărbații din celelalte partide să se desprindă de prejudecăți și să prevadă în statutul lor principiul parității de gen, așa cum a făcut PSD”, a declarat președintele OFSD, Rovana Plumb.