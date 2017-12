Final fericit în povestea Marelui Zid Mangaliot. Aleea Teilor, inaugurată

Epopeea falezei din Mangalia a luat sfârșit. Deși multă lume nu mai credea, autoritățile locale au finalizat de lucrările de modernizare a falezei, numită și Aleea Teilor. Inaugurarea a avut loc vineri, 28 octombrie, ocazie cu care primarul Mangaliei, Radu Cristian, a declarat că implementarea acestui proiect a schimbat imaginea vechii faleze a oraşului, fiind un câştig atât pentru hotelierii din zonă, cât şi pentru turişti şi localnici. „Vom moderniza toate staţiunile cu fonduri europene, astfel încât să aducem un plus de atracţie turistică în zona noastră de litoral, iar turiştii să beneficieze de confort şi siguranţă atunci când ne vizitează“, a afirmat edilul Cristian Radu. Potrivit proiectului, s-a modernizat vechea faleză a oraşului pe o distanţă de 1,5 km, prin realizarea de pavaje pietonale, pe strada Teilor, tronsonul cuprins între strada Oituz și strada Vasile Pârvan. Lucrările au mai cuprins amenajarea de spaţii de recreere pentru copii, îmbunătăţiri la spaţiile verzi existente şi realizarea de noi spaţii verzi, prin însămânţări de gazon, plantări de flori şi arbuşti. De asemenea, au fost modernizate utilităţile publice şi s-a amenajat un punct de observaţie, cu sistem de iluminat şi mobilier urban modern, realizat din materiale ecologice. Proiectul a fost realizat din fonduri europene.

ZID MISTERIOS

Amintim că, în primăvara acestui an, proiectul a făcut vâlvă pe Facebook după ce mai mulți cetățeni din Mangalia și nu numai și-au exprimat nemulțumirea vizavi de amenajarea unui zid pe marginea falezei. La momentul respectiv, construcția, înaltă de peste un metru, părea a fi, mai degrabă, un zid de apărare al unei cetăți medievale, decât o lucrare modernă. Cetățenii au postat poze și comentarii pe Facebook, căutând, mai în glumă, mai în serios, explicații prin care să justifice misterioasa apariție. Unii au spus că adevăratul scop al zidului este de a apăra orașul de refugiații sirieni sau de o invazie a rușilor, iar alții s-au gândit că, de fapt, construcția va reduce efectele unui tsunami. Nu a fost exclusă nici posibilitatea unei răfuieli politice între actualul primar și unul dintre predecesorii săi, rolul zidului fiind de a obtura priveliștea spre mare de la hotelul deținut de fostul primar. Puțini au căutat, însă, adevărata explicație pentru construcția zidului.

EXPLICAȚIA AUTORITĂȚILOR

Managerul de proiect care s-a ocupat de reabilitarea Aleii Teilor, Ciprian Popa, a explicat, la momentul respectiv, că zidul misterios nu este vreo lucrare extraterestră, ci un parapet de siguranță, care va avea o înălțime mult mai mică după finalizarea lucrărilor. „Am construit parapetul pe un tronson pentru a vedea dacă se înscrie în regulile arhitecturale ale zonei și dacă are structura potrivită. E un fel de probă. Zidul nu va rămâne așa. Urmează să ridicăm nivelul aleii cu 10 cm de nisip, 30 cm de piatră, 10 cm de beton, 3 cm de șapă umedă și 10 cm de granit. La final, zidul va avea doar 80 cm în înălțime, cam cât are o băncuță. Parapetul are și rol de protecție, dat fiind faptul că legislația europeană ne obligă să luăm măsuri în acest sens”, a explicat Popa. La rândul său, primarul Cristian Radu consideră că isteria de pe Facebook a fost întreținută de adversarii săi politici. „Mă bucur că acest proiect, care a fost blocat de aleșii social democrați și pe care mi l-am asumat personal, a stârnit atâtea reacții. Înseamnă că interesul este mare”, a afirmat Radu.