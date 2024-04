Firmă din Lazu, amendată de către Garda de Mediu Constanța cu 30.000 de lei pentru devierea cursului apei

O firmăa fost amendată de către Garda de Mediu Constanța cu 30.000 de lei pentru deviereacursului de apă din satul Lazu.

Urmare a unei reclamatii adresata Comisariatului Judetean Constanta al Garzii Nationale de Mediu si a verificarilor efectuate in localitatea Lazu, comuna Agigea, s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 30.000 lei. In fapt, s-a constatat ca un operator economic care desfasoara in proximitate activitate de intretinere si reparatii autovehicule a deviat cursul de apa din sat Lazu.

Societatea a realizat sapaturi in malul derelei si a depus materiale inerte, creandu-se o balta si o zona de acces catre aceasta, precizeazăGarda de Mediu Constanța