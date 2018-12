Fluctuația dobânzilor, obsesia românului

Prognoza BNR este că, în următoarele luni, inflatia își va continua tendința descendentă și va urma o scădere sensibilă până spre limita de sus a intervalului, spre 3,5%, a declarat marți guvernatorul Mugur Isărescu - „Acestea sunt datele noastre, cu riscurile necesare. Sunt riscuri legate de prețurile pe care nu le controlăm. Inflația pe care o putem influența a coborât, este undeva la 2,7%, sensibil în apropierea ratei noastre de dobândă monetară și sub dobânzile din piață. Tendința va continua și anul următor, de scădere mai atenuată“. Referindu-se la ROBOR, el a precizat că fluctuațiile sunt mici, iar pentru BNR sunt rezonabile - „Dobanzile sunt unde trebuie, fluctuațiile sunt mici. ROBOR la trei luni, care este acum o obsesie, pentru că are și impact în procesul de creditare, se plimbă între 3,1 și 3,4%. Noi spunem că este stabil. Presa spune că s-a prăbușit, că a crescut, caută senzațional“. Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât, în şedinţa de marţi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, anunţă banca centrală.