FMI primește vești bune de pe frontul de Sud-Est (european)

Premierul Viorica Dăncilă a primit joi, 6 iunie, delegația de experți a FMI, condusă de Jaewoo Lee, șeful misiunii Fondului pentru România și Bulgaria, aflată în vizita anuală de evaluare a situației macroeconomice, procedură de consultare periodică cu autoritățile naționale. Șeful Executivului a subliniat că România a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, tendință care, potrivit prognozelor, va continua în următorii ani. Pentru 2019, avansul economic este estimat la 5,5% din PIB, în condițiile unui an agricol normal şi redresării sectorului serviciilor şi investițiilor, iar în 2020, creșterea economică este prognozată la 5,7%. Potrivit premierului, investițiile se vor consolida pe fondul unei îmbunătățiri în implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE, în condițiile în care rata absorbției a crescut la 29%, foarte aproape de media europeană de 31%, a creșterii veniturilor populației, precum şi a amplificării şi diversificării surselor bugetare naționale de finanțare. De asemenea, măsurile de stimulare fiscală acordate de Guvern sectorului construcțiilor au condus la o revigorare semnificativă a acestei activități în trimestrul I din 2019, evoluție pozitivă care va contribui la creșterea economică, precum și la redinamizarea investițiilor. Totodată, prim-ministrul a arătat că ocuparea forței de muncă are o dinamică pozitivă, concomitent cu majorarea consistentă a salariilor atât în mediul privat, cât și în sectorul public. De asemenea, România își menține nivelul de competitivitate, înregistrând o creștere robustă a exporturilor și continuă să obțină câștiguri semnificative în cota de piață la export, captând o parte tot mai mare din comerțul legat de lanțurile de producție ale UE. Un alt aspect subliniat de premier a fost că România are una dintre cele mai mici datorii publice guvernamentale din Uniunea Europeană, fiind sub pragul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Datoria publică reprezintă 38,7% din PIB la finalul lui martie 2019.