Foaie pentru minte, inimă şi teatru, gazeta culturală a Constanţei! By Telegraf

La nivel cultural, Constanţa are multe probleme. Să le luăm pe rând.

Mai întâi, nu avem spaţii în care să se desfăşoare evenimente culturale şi, înainte să săriţi cu vreo replică vizibil caustică, să le enumerăm pe cele existente şi situaţia lor: fostul “Fantasio” este impropriu pentru mult mai marele Teatru de Stat; Teatrul pentru Copii şi Tineret “Căluţul de mare” joacă într-o sală închiriată, insuficientă ca spaţiu şi, din câte am auzit, ar avea zilele numărate, căci răbdătorii proprietari s-au cam săturat; Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” se află “cazat” în fosta sală de sport a Colegiului “Mircea cel Bătrân”, un spaţiu care are mare nevoie de câteva lucrări de renovare/ restaurare şi cu o situaţie juridică incertă; Casa de Cultură trebuie renovată şi spaţiul închiriat; Aula Universităţii “Ovidius” este închisă demult, căci imobilul nu mai prezintă siguranţă… Şi am cam încheiat lista spaţiilor în care se pot produce spectacole la malul mării.

Apoi, nu avem o strategie culturală a oraşului, care să permită dezvoltarea unor evenimente şi introducerea lor în circuitul turistic şi turistic cultural de la an la an. Şi nu avem o strategie pentru că Primăria nu are angajaţi oameni de cultură care să o facă.

Nu avem un centrul cultural al cetăţii – ştim, există Centrul „Jean Constantin”, dar, din păcate, scena are dimensiuni infime şi nu poate fi folosită pentru un spectacol de teatru – unde să îşi dea întâlnire toate artele şi toţi oamenii de cultură.

Şi nu avem instrumentul care să facă legătura dintre marele public şi toată această zonă, succint descrisă mai sus, adică o publicaţie culturală. Mai precis, nu mai avem, căci Revista Tomis a fost ucisă şi îngropată de actuala administraţie, iar acum se încearcă, cu eforturi desuete, ridicarea ei din morţi. Probabil pe la Judecata de Apoi să reuşească...

„Foaie pentru minte, inimă şi teatru”

Cu ocazia unuia dintre cele mai răsunătoare evenimente ale oraşului, Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa, care a ajuns la a III-a ediţie, cotidianul Telegraf a decis să sprijine manifestarea prin publicarea unui ziar de festival, o premieră culturală a ultimilor ani! Suntem conştienţi de faptul că este doar o picătură vie într-un ocean inert, însă ni se pare important ca, timp de opt zile, oraşul să aibă propria sa publicaţie culturală. Am intitulat-o „Foaie pentru minte, inimă şi teatru”, în memoria uneia dintre primele iniţiative culturale din România, o gazetă care a „trăit” timp de trei decenii (1835 – 1865, cu întreruperi), dar care a avut o contribuţie extraordinară în dezvoltarea şi evoluţia culturii româneşti progresiste. A militat pentru rolul educativ şi cetăţenesc al teatrului, pentru o mai bună organizare a învăţământului şi pentru emanciparea culturală a românilor. Asta ne propunem şi noi să facem de la tribuna cotidianului nostru, care mai are puţin şi împlineşte trei decenii: un supliment cultural în care să se regăsească spiritul cetăţenesc şi valorile autohtone pe baza cărora se creează comunităţi culturale.

Suplimentul cultural „Foaie pentru minte, inimă şi teatru” se distribuie gratuit, împreună cu ziarul Telegraf şi face o radiografie a festivalului, conectând realităţile constănţene cu actul cultural în derulare. Concluziile ne aparţin tuturor, public, actori şi jurnalişti deopotrivă. Pe această cale, vă invităm, dragi cititori, să scrieţi părerile dvs personale despre domeniul „cultură” la Constanţa, pe site-ul nostru, www.telegrafonline.ro, care devine astfel o tribună publică, de unde orice voce poate fi auzită! Haideţi să fim constructivi împreună şi poate cei care au putere de decizie vor deschide ochii şi urechile şi se vor lăsa convinşi de „vocea poporului”, vocea noastră, a tuturor. Este nevoie de cultură şi respect pentru cultură la Constanţa, pentru ca generaţiile următoare să se poată raporta la o realitate care să-i înveţe să gândească singuri şi să fie independenţi!

