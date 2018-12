Focar de pestă porcină, în județul Constanța. Ce măsuri au luat autoritățile

15:09:19 / 10 Noiembrie 2018

Sa fim seriosi !

Pesta porcina a luat amploare datorita lipsei de reactie a iresponsabilitatii autoritatilor publice din judetul Constanta . Consiliul Judetean , deconcentratele din domeniu , de asemenea , au ignorat multe semnale in acest sens , iresponsabilitatea transmitandu-se mai departe . Primariile conduse de ratati si ignari papagali rosii , alienati partinic , neinstruiti , analfabeti functional , precum aceia de la Ghindaresti , Harsova , Topalu , Seimeni , Vulturu , Silistea , Tortomanu , Cuza-Voda , Mircea-Voda , Castelu , Cernavoda etc. , au ignorat si chiar au trecut sub tacere cazurile de pesta din acele comunitati . Ba , mai mult , au organizat ,,zilele comunei'' , sau ,,zilele orasului'' , fara nicio regula , fara alte exigente agro-biologice si grabind astfel raspandirea focarelor in cauza . Cine raspunde pentru atare situatie ? Zau , cine ? PSD-ALDE , dar si PNL , PMP si alte gasti mafiote , care au legaturi cu zona specifica , trebuie sa dispara de pe suprafata pamantului !