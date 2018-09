Foștii deținuți politic vor un Memorial al Canalului! Autoritățile ignoră?

În România se comemorează două mari categorii de eroi: cei care au murit pe câmpurile de luptă şi cei care şi-au pierdut viaţa în Revoluţia din decembrie 1989. Însă mai există o categorie, una uitată de multe ori de către autorităţile statului. Este vorba despre deţinuţii politici care au murit în închisorile sau pe şantierele comuniste doar pentru faptul că au refuzat să îmbrăţişeze „ideologia roşie de la Kremlin” a lui Stalin. Printre aceştia s-au numărat şi cei care au fost trimişi să muncească forţat la Canalul Dunăre - Marea Neagră. Realizarea acesteia nu s-a făcut doar cu sudoare, ci şi cu sângele deţinuţilor şi al celor care nu au îmbrăţişat ideologia lui Stalin. Din păcate, în prezent, memoria lor nu este cinstită așa cum ar trebui, poate din cauza nepăsării, poate din cauza neștiinței autorităților. Altfel nu se explică de ce nici până astăzi nu avem un muzeu dedicat acestor eroi care și-au pierdut viața la Canal.

PLANURI EXISTĂ, BANI ȘI SPRIJIN, NU!

Reprezentanții Asociației Foştilor Deţinuţi Politici (AFDP), filiala Constanţa, se luptă cu morile de vânt de multă vreme, în încercarea de a construi un Muzeu Memorial al Canalului Dunăre - Marea Neagră. Conform planurilor, muzeul ar trebui amplasat în comuna Poarta Albă, în apropierea monumentului ridicat în memoria celor dispăruți la lucrările Canalului. „Lângă monumentul de la Poarta Albă vrem să construim un Muzeu al Canalului. Cu date, nume, aspecte, o troiță și cu Stâlpul Infamiei (loc în care erau pedepsiți, umiliți și torturați deținuții). Muzeul, împreună cu monumentul din zonă, vor compune un complex pe care îl numim Memorial Canal Dunăre-Marea Neagră. Costurile ar fi de 960.000 de lei, pe care am sperat să îi obținem din sponsorizări. Am trimis o solicitare către 300 de societăți, am primit o singură finanțare, de 10.000 de lei. Nu ne-am apucat în acest moment de lucrări, pentru că nu am găsit un constructor și încă mai avem nevoie de bani. Sprijin de la autorități nu avem, pentru că ele par să fie undeva mai presus de noi. Am făcut o solicitare către CJC care a rămas fără răspuns. Totuși, nu ne-am pierdut speranța. Autoritățile trebuie să înțeleagă faptul că acel monument nu este al nostru, al Asociației, la fel cum nici morții de la Canal nu sunt numai ai noștri. Sunt ai întregii țări. Iar noi avem datoria de a nu îi lăsa uitării. Ne dorim să vedem acel monument terminat. Ne dorim ca oamenii care trec pe lângă el să se întrebe ce s-a întâmplat acolo, să se gândească dacă asemenea orori s-ar putea repeta”, a declarat președintele AFDP Constanța, Paul Andreescu.

CE ÎNSEAMNĂ MUZEUL MEMORIAL AL CANALULUI

Proiectul Memorialului Canalului Dunăre-Marea Neagră prevede construirea unui muzeu în aer liber, cu nume ale foștilor deținuți politic exterminați la lucrările Canalului în anii 1950-1953. Obiectivul va cuprinde date despre atrocitățile petrecute și cu aspecte din acele vremuri și locuri. Numele celor exterminați și aspectele de la muncile la care erau supuși deținuții vor fi gravate pe plăci din granit negru, montate de o parte și de alta a unei alei sub formă de cruce. În capătul de nord al aleii va fi ridicată o troiță. Totul va fi încadrat într-un parc.