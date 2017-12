Fostul judecător CCR Tudorel Toader ar putea fi numit la Justiție

Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader ar putea fi numit ministru al Justiției în Guvernul Grindeanu, transmite antena3.ro

Propunerea lui Tudorel Toader în fruntea ministerului vine la scurt timp după ce judecătorul Dana Gîrbovan a anunțat că nu ea va fi nominalizarea pentru ministerul Justiției ”deoarece, judecător fiind, nu pot ocupa o asemenea funcție”.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni, la emisiunea Sinteza zilei de la Antena 3, că a avut discuţii cu mai multe persoane politice şi apolitice, printre care Dana Gârbovan, preşedintele UNJR, cu privire la nominalizarea unui candidat pentru portofoliul Justiţiei, urmând ca dialogul pe această temă să continue şi marţi, pentru ca miercuri să prezinte varianta sa de ministru.

"Am avut discuţii şi înainte de a merge la Bruxelles, am avut şi astăzi (luni - n.r.) cu oameni, fie că sunt eligibili în a ocupa această funcţie, fie că sunt foarte buni profesionişti în acest domeniu. Şi m-a interesat, dincolo de persoană, dar şi asta e foarte importantă, să văd cum văd aceşti specialişti, politici, lucrurile legate de justiţie. Să ştiţi că am văzut foarte mult profesionalism în aceste zile. Noi, până miercuri, avem şi coaliţia, şi Comitet Executiv Naţional la PSD, o să venim cu o propunere. (...) O să mai văd şi mâine, o să mă consult şi cu colegii mei şi o să vin şi cu această propunere", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3.