Frig pătrunzător și chiar ninsori, în prima parte a săptămânii

Vremea rămâne închisă, cu frig pătrunzător şi precipitaţii mai ales în prima parte a săptămânii, conform meteorologilor, în special noaptea, când va fi rece, cu temperaturi negative în aproape toată țara, intre -8 și 0 grade, iar cerul va fi parțial noros.

În Bărăgan și Dobrogea, vântul va sufla cu moderație, precum și la munte, iar în restul țării va sufla slab. Izolat, se va semnala ceață.

PROGNOZA METEO DUMINICĂ

Deși valorile termice vor crește ușor față de intervalul precedent, vremea va fi rece în special în orele dimineții. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile sud-vestice și în extremitatea de nord, dar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade izolat in Moldova si in Oltenia și 9 grade 8..9 grade in Banat si in sudul Crisanei. În cursul nopții, nebulozitatea accentuata va cuprinde, dinspre sud, majoritatea zonelor, iar în jumătatea de sud a țării precipitațiile vor fi în extindere și în intensificare. În Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei vor predomina ninsorile și local se va depune strat de zăpadă. În Banat, în sudul Crișanei și în estul și sud-estul Munteniei vor fi precipitații mixte, iar în Dobrogea va ploua. Izolat vor fi condiții de polei. Ninsori vor fi și în mare parte a zonei montane, mai consistente în Munții Banatului și Carpații Meridionali, iar în sudul Transilvaniei și al Moldovei va ninge slab spre dimineață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a nopții în sud, sud-est și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -5 și 5 grade. La Bucureşti, deși temperaturile cresc usor vremea va fi în continuare rece, în special în orele dimineții. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial noros, vântul slab, iar temperatura maximă va fi de 4...5 grade. Începând de seara, înnorările se vor accentua și, cu precădere în a doua parte a nopții, vor fi precipitații moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.