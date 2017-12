Fundația lui Victor Ponta va fi lansată în jurul datei de 20 februarie

Fostul premier Victor Ponta a anunțat pe Facebook că va lansa "Black Sea Regional Cooperation Projects 2020" în jurul datei de 20 februarie, publicând "actul de naștere oficial" al asociației.

"Avem 'actul de naștere' oficial al 'Black Sea Regional Projects 2020'! Acum putem trece la următorii pași procedurali (cod fiscal, sediu de lucru, program de activități) și lansarea oficială în jurul datei de 20 februarie. Ne dorim să avem alături prieteni, parteneri, membrii corpului diplomatic și reprezentanții mediului de afaceri — toți cei care au dorința și capacitatea de a pune umărul la o viziune regională de dezvoltare", a scris Ponta pe rețeaua de socializare.

Victor Ponta a declarat recent că asociația nu are scopul de a face competiție politică PSD sau vreunui alt partid, susținând că "povestea" cu supărarea unor lideri social-democrați pe inițiativa sa a fost una "de presă".

El a explicat că prin "Black Sea Regional Cooperation Projects 2020" își propune, dintr-o perspectivă neguvernamentală, să sprijine continuarea unor proiecte economice regionale în care și România este implicată.

"România a avut două obiective fundamentale -NATO și UE. Și le-a îndeplinit. Și de atunci nu prea mai are niciunul în plus. E foarte bine că și le-a îndeplinit. Sunt chestiuni ireversibile. Mai departe, însă, într-un an, 2016, cu atât de multe provocări și crize, faptul că noi nu am fost mult mai prezenți în zona Mării Negre, în zona Golfului, nu ne-am folosit relațiile, cunoștințele, să facem în primul rând proiecte economice, dar nu doar economice, a fost o pierdere de oportunități. Acum am și timpul și cunoștințele necesare, am și echipa din fundație capabilă și cam toate proiectele pe care le cunoaștem și le-am început în ultimii patru -cinci ani, de la noua cale a mătăsii cu China, la proiectele energetice în regiune, la proiectele de colaborare economică. Din postura aceasta neguvernamentală o să le sprijinim în continuare", a spus fostul premier.