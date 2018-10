Furnizorii de energie fac ce vrea mușchiu' lor

19:43:34 / 24 Octombrie 2018

bransament proprietatea persoanei fizice

la Mamaia Sat se intampla un lucru care dovedeste ca ENEL Constanta isi arata muschii. ENEL Constanta da aviz favorabil unui proprietar de teren sa-si construiasca un spatiu commercial. Excavatorul rupe un bransament, ce trecea pe proprietatea acestuia bransament de la o locuinta din apropiere. La interventia pagubitului pentru a reface cablul rupt ENEL raspunde ca proprietar al cablului rupt este persoana fizica care beneficiaza de bransament cu toate ca in avizul de racordare scrie ca delimitarea esta la papucii din blocul de masura. Ca urmare ENEL refuza sa repare cablul. Doua familii cu copii stau in intuneric nu pot folosi WC-ul deoarece statia de pompare nu functioneaza vine frigul si centra termica pe gaze cere current. UN EXEMPLU IN SPRIJINUL AUTORULUI DE MAI SUS. Mentionez ca Mamaia Sat nu are canalizare.