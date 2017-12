Gaz Metan Mediaş şi FC Braşov au retrogradat în Liga a II-a

Ultima etapă a sezonului 2014-2015 din Liga 1 la fotbal a programat ieri primele meciuri, în urma cărora au fost decise ultimele două retrogradate. Astfel, după Rapid Bucureşti, U Cluj, Oţelul Galaţi şi Ceahlăul Piatra Neamţ, au luat drumul ligii secunde Gaz Metan Mediaş şi FC Braşov. Cele două s-au anihilat în meciul direct, în timp ce Concordia a revenit spectaculos în duelul cu Petrolul.

Azi, se va stabili şi campioana, lupta urmând să se dea între Steaua Bucureşti şi ASA Tg. Mureş. Aflată pe prima poziţie, echipa pregătită de Costel Gâlcă are nevoie de un succes la Iaşi, pentru a cuceri un nou titlu.

Rezultatele meciurilor disputate ieri: Rapid Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 0-3 (Mrzljak 45, Cmovs 60-aut., Răduţ 90-pen.), U. Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 (Cepellini 40, Morar 87), FC Braşov - Gaz Metan Mediaş 0-0, Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti 3-2 (Ad. Cristea 17, Purece 59, Pena 72 / Nkoyi 11, Kronaveter 53).

Celelalte meciuri ale etapei - azi: CSMS Iaşi - Steaua Bucureşti (ora 20.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), ASA Tg. Mureş - Oţelul Galaţi (ora 20.00; Look TV, Dolce Sport 2 și Digi Sport 2); mâine: FC Botoşani - FC Viitorul (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: CS U. Craiova - CFR Cluj (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC Steaua SA 70p, 2. ASA 68p, 3. CFR 57p, 4. Astra 54p, 5. Petrolul 52p, 6. CS U. Craiova 50p, 7. Dinamo 48p, 8. FC Botoşani 46p, 9. Pandurii 45p, 10. CSMS Iaşi 42p (29-36), 11. FC Viitorul 42p (40-50), 12. Concordia 41p (39-43), 13. Gaz Metan 39p (29-34), 14. FC Brașov 36p, 15. U. Cluj 35p, 16. Rapid 33p, 17. Oţelul 29p, 18. Ceahlăul 27p.