Gheorghe Hagi: eu nu vreau cadouri, știu că totul în viață se obține prin muncă

Farul Constanța va juca luni seară, de la ora 20:00, în deplasare, pe terenul celor de la FCSB, într-un meci contând pentru a 24-a etapă a SuperLigii.

Managerul tehnic Gheorghe Hagi a oferit, în cadrul unei conferințe de presă, câteva declarații înaintea meciului din deplasare cu FCSB.

“Am avut începutul de an cu meciuri foarte grele. Două le-am trecut foarte bine, am câştigat. Am arătat că suntem în formă, suntem pe un drum bun. Vine al treilea meci cu un adversar la fel de puternic, la fel de tehnic. Trebuie să participăm la ambele faze, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun, trebuie să credem în ce facem şi să avem curaj”, a declarat Hagi.