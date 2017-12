Gigi Becali va renunța la Steaua

Gheorghe Becali, finanţatorul FC Steaua București, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că de-a lungul timpului a plătit taxe şi impozite mai mari decât celelalte competitoare din Liga la un loc, precizând că nu se poate vorbi despre evaziune la gruparea bucureşteană. „Eu vreau să vând tot. Poate Steaua o să o ţin dacă o să câştig bani. Poate. La Steaua renunţ dacă primesc bani. Eu nu mai am nevoie de belele. La Steaua am plătit în fiecare an taxe şi impozite cât plătesc celelalte 17 la un loc. Să nu piardă timpul cu evaziune la Steaua că nu găsesc. La Steaua nu e joacă, vine luna şi - pac! - trebuie să dau 700.000”, a declarat oficialul stelist.

Gigi Becali a afirmat că după ieşirea din închisoare a lui Mihai Stoica şi Gheorghe Popescu îi va angaja pe cei doi la Steaua ca sfătuitori ai săi, chiar dacă hotărârea judecătorească le interzice să activeze în fotbal pentru un anumit timp: „Hotărârea lor judecătorească spune că nu au voie să reprezinte un club. Ei nu vor ştampila, nu vor semna, ei vor fi sfătuitori şi Gheorghioşor şi Argăseală vor executa. Îi iau sfătuitorii mei”.

Referitor la viitorul formaţiei Steaua, Becali a afirmat că va mai investi maximum două milioane de euro şi că o va înstrăina în cazul în care nu se califică într-o cupă europeană sezonul viitor. „Tade şi cu Alcenat, o să vedem în iarnă, or să plece. Eu am încredere că vom lua campionatul, sigur. Apoi ce se va întâmpla cu Steaua? Sunt vreo şase milioane de încasat, mai forţez nota până la două milioane, dacă mai dau şi atât. Dacă nu ne calificăm într-o cupă europeană, i-o fac cadou lui Talpan”, a mai spus Gigi Becali, care a afirmat că intenţionează să se retragă din viaţa publică, nedorind să se mai implice în politică, afaceri sau sport.