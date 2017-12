Gorghiu: Duminică noaptea vom spune cu cine facem guvernarea

10:19:45 / 06 Decembrie 2016

De vina e cel ce a propulsat o

O rusine ditamai PNL sa.nu ai tu un candidat pt functia de prim mim sa nu ai un candidat serios pt primaria capitalei unde basistu predoiu a pierdut lamentabil .Toata campania pnl e.condusa de alt basist blaga porcu gusat .In schimb PSD are solutii la problemele tarii asa cum ciolos a demonstrat ca dupa un an de zile ca nu are.Sa te rogi la ciolos sa.fie prim ministru dar TU alintata Burghiu de ce nu ai candidat TU ca sefa de partid la functia de prim.mim sa.vedem cine.dracu te vota pe tine.sau pe Dragnea !?