Grupă favorabilă pentru CVM Tomis

Aseară, la “Hofburg Palace” din Viena, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei, ediţia 2015-2016. Aflată pentru a patra oară consecutiv la startul celei mai importante competiţii intercluburi, campioana României la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a fost trimisă de sorţi într-o grupă aproximativ la fel de accesibilă precum cea din sezonul trecut, în care jucătorii pregătiţi de Martin Stoev şi Radu Began au ocupat primul loc. Campioana naţională a ultimelor trei ediţii le va avea ca adversare, în Grupa G a 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League, pe Asseco Resovia Rzeszow (campioana Poloniei), Volley behappy2 Asse-Lennik (vicecampioana Belgiei) şi #Dragons Lugano (campioana Elveţiei). O grupă ce pare un deja-vu pentru Tomis: cu Lugano a jucat şi în ediţia trecută a Ligii Campionilor, iar cu Lennik s-a întâlnit în optimile Cupei Challenge, ediţia 2008-2009. Doar Resovia, finalista ultimei ediţii a Ligii Campionilor, este o necunoscută pentru constănţeni.

„Este o tragere foarte tentantă, o grupă care ne permite să realizăm din nou performanţe frumoase, o grupă care e o piatră de încercare pentru noi, conducerea clubului, dar şi o provocare pentru autorităţile locale, de a încerca să găsească modalităţi de a sprijini voleiul constănţean. Este ramura sportivă care, din păcate, a rămas singura din Constanţa reprezentată în competiţii continentale. Noi, ca şi club, vom face o analiză foarte atentă a posibilităţilor financiare şi a condiţiilor materiale viitoare, astfel încât să ieşim cu fruntea sus din grupele Champions League. Este o tragere la sorţi aproape ideală, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. CVM Tomis nu mai este un club necunoscut, are deja un renume în Europa după performanţele din ediţia trecută a Ligii Campionilor, aşa că adversarii sunt avertizaţi”, a declarat directorul executiv al campioanei României, Serhan Cadâr.

Să trecem în revistă şi componenţa celorlalte şase grupe:

Grupa A: Belogorie Belgorod (Rusia), Arkas Izmir (Turcia), Berlin Recycling Volleys (Germania), Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria)

Grupa B: Dinamo Moscova (Rusia), Paris Volley (Franţa), VfB Friedrichshafen (Germania), Ziraat Bankasi Ankara (Turcia)

Grupa C: Trentino Diatec (Italia), Tours VB (Franţa), PAOK Salonic (Grecia), Noliko Maaseik (Belgia)

Grupa D: Zenit Kazan (Rusia), Halkbank Ankara (Turcia), Hypo Tirol Innsbruck (Austria), Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru)

Grupa E: Cucine Lube Civitanova (Italia), Knack Roeselare (Belgia), Dukla Liberec (Cehia), PGE Skra Belchatow (Polonia)

Grupa F: Modena Volley (Italia), Lotos Trefl Gdansk (Polonia), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia)

Formatul competiţiei a rămas neschimbat de trei ani. Vor fi şapte grupe, iar câștigătoarele de grupă plus cele mai bune cinci ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru faza play-off 12, primul tur eliminatoriu al competiției. Una dintre aceste 12 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri, astfel că va elibera un loc pentru așa-numita „lucky-loser”, respectiv a șasea clasată în ierarhia formațiilor de pe locul 2. Ultima ocupantă a poziției secunde plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei. Meciurile din faza grupelor sunt programate în perioada 3 noiembrie 2015 - 26 ianuarie 2016.

Tot joi seară a avut loc şi tragerea la sorţi a grupelor din Liga Campionilor la volei feminin, care va reuni la start 24 de echipe. Campioana României, CS Volei Alba-Blaj, aflată la debut în această competiţie, va evolua în Grupa F, alături de Dinamo Moscova (vicecampioana Rusiei), Rocheville Le Cannet (vicecampioana Franţei) şi Nordmeccanica Piacenza (locul 3 în Italia).