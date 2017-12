Guvernul bate în retragere. Ordonanța privind Codurile Penale, abrogată

07:16:09 / 06 Februarie 2017

Tipi ziarului

Acest articol,tipic ziarului Telegraf,adica nesemnat cand sunt evenimente importante sau discutabile. I-a pe fata apararea unui guvern total aservit lui Dragnea. Acest guvern a dat o OUG in care principalul scop a fost "albirea" lui Dragnea si cu efecte asemanatoare pentru multi politicieni din toate taberele. A se vedea reactiile tarilor occidentale sau din alte parti ale globului. Dar cel mai bine a se vedea reactia in a sasea zi de proteste a circa 600000 oameni iesiti ore in sir pe strazi,adica unul din 60 romani erau in strada(daca scadem copiii,batranii,cei care erau la locurile de munca sau cei din mediul rural cred ca in strada era in strada unul din 20 locuitori!!!) Nu mai suntem in 89 cand in entuziasmul caderii lui Ceausescu nu ne mai interesa ce urmeaza si mai ales ca venea in locul celui plecat un Iliescu cel care spunea ca au fost intinate ideile comunismului,cel cu minerii,cel cu FSN,etc... astazi oamenii din strada,unii banuiesc,altii sunt siguri ca daca se vor culca pe laurii eliminarii OUG incriminate intr-un timp oarecare parlamentul,majoritar ideilor feseniste,o va legifera. Alegerile din decembrie,indiferent de cine a votat,da dreptul PSD sa guverneze. Dar sa guverneze,nu sa se protejeze de legi! Sa guverneze conform promisiunilor,clar electorale,apoi vedem daca sunt in stare de ceva. Cand la nivelul investitiilor totul este aproape de zero este greu un progres in viata noastra,a celor multi. Cat despre numararea voturilor prin comparatie sa amintim ca actualii castigatori din decembrie au avut,sper sa nu gresesc,cu mult mai putine voturi decat presedintele Iohanis,cel blamat ca este proprietarul a 6 case,putin in comparatie cu cele 6 hectare de teren din Alexandria pline de case,terenuri de tenis,piscine si alte acareturi cu un proprietar unic:Dragnea.