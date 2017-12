Guvernul-ambulanță calcă pietonul-imobiliar

Dacă întrebi un finanțist, care toată ziulica stă și-adună plusuri și minusuri, anularea TVA pentru vânzarea de locuințe va face gaură în buget; și totuși, măsura are efecte secundare benefice pentru piața imobiliară și pentru vistieria statului, susține premierul Sorin Grindeanu - „Va fi un impuls pentru real estate, ceea ce înseamnă că vom începe să reducem acel deficit de aproximativ un milion de locuințe noi (de care avem mare nevoie). TVA zero este unul dintre puținele lucruri pe care le putem face în imobiliare“. Notă - pe lângă Prima Casă, nu? Mărețul program-subvenție pe care se sprijină aproape în exclusivitate piața de profil, fără ca pe panoul de bord al statului să se aprindă vreo lumină de avertizare (Fannie Mae, Freddie Mac, SUA, criza din 2008, hello?). Și să nu uităm că garanțiile date de stat în program nu apar în datoria publică, prin derogare de la lege. Să spunem doar că cineva, în viitor, va avea o mare, mare surpriză (în sensul nașpa). În fine, revenind la TVA zero, Grindeanu spune că va trimite o notificare Comisiei Europene, pentru că există diverse regulamente pentru taxa-n cauză - „O să mergem pe ceea ce înseamnă pașii legali (pentru că-i neelegant să urmezi pașii legali - n.r.), ca să fim cât se poate de direcți. În momentul în care ni se va cere de către Parlament punctul de vedere al Guvernului, îl vom da pozitiv și susținem acest proiect (limba română e „grele“ - n.r.)“. Taxa ar putea deveni zero undeva în mai; până atunci, piața imobiliară va intra garantat în blocaj, din motive cât se poate de evidente.