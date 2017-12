Gyenes pierde teren în etapa a doua din Anzi

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) a încheiat pe locul 30 etapa a 5-a a Raliului Dakar 2016, desfăşurată joi seară, între localităţile San Salvador de Jujuy (Argentina) şi Uyuni (Bolivia), pe distanța de 624 de kilometri, dintre care 327 de kilometri cronometraţi. Pe proba specială, concurenţii au ajuns la altitudinea de 4.600 m, cea mai înaltă atinsă vreodată în Raliul Dakar. Gyenes a ajuns cu o întârziere de 16 minute şi 20 de secunde faţă de câştigătorul etapei la clasa moto, australianul Toby Price (KTM). Price a fost cronometrat cu timpul de 4h03,44, fiind urmat de slovacul Stefan Svitko (KTM) la 2,33, de austriacul Matthias Walkner (KTM) la 2,40 și de spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) la 5,57.

„Am avut o zi destul de lungă, cu 327 kilometri de probă specială pe teritoriul Boliviei. Nu am avut mari probleme cu altitudinea, însă către finalul probei am prins ploaie și suprafața a devenit alunecoasă. Am căzut și am pierdut destul de mult timp. Pe 8 ianuarie vom avea o probă tot la altitudine mare pentru că suntem tot în Bolivia și vom rula în bucla Uyuni-Uyuni. Sper să am un ritm bun cum am avut și în prima parte a probei de astăzi, când am rulat multă vreme în primii 15”, a declarat Gyenes, la finalul etapei de joi. În clasamentul general, el se află pe locul 23, cu o întârziere de 32 de minute şi 9 secunde faţă de liderul Paulo Goncalves (Honda), clasat al 12-lea în etapa de joi. Svitko este al doilea, la 1,45, podiumul fiind completat de Price, aflat la 1,47.

La clasa auto, francezul Sebastien Loeb (Peugeot), de nouă ori campion mondial de raliuri, a bifat a treia victorie de etapă în patru zile, la prima sa participare în Dakar. Loeb a parcurs cei 327 km în 3h32,34, devansându-i pe coechipierii săi, Carlos Sainz (Spania), cu 22 de secunde, şi Stephane Peterhansel (Franţa), cu 3 minute. La general, echipajul Sebastien Loeb - Daniel Elena are un avans de 7 minute şi 48 de secunde faţă de francezii Stéphane Peterhansel şi Jean Paul Cottret, locul 3 fiind ocupat de spaniolii Carlos Sainz şi Lucas Cruz, aflaţi la 13 minute și 26 de secunde față de prima poziție. Etapa a șasea, cea mai lungă a raliului, va avea loc vineri, la Uyuni, distanța totală fiind de 723 km (542 km probă specială).

Citește și:

Joan Barreda Bort a ratat două victorii de etapă din cauza... vitezei

Locul 13 pentru Gyenes în etapa a treia a Raliului Dakar

Început nefast pentru Raliul Dakar 2016