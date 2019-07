Halep a revenit acasă după succesul de la Wimbledon

Luni după amiază, Simona Halep s-a întors în ţară, după ce a câştigat în premieră turneul de la Wimbledon. Halep a sosit la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni cu o aeronavă British Airways şi a fost întâmpinată la scara avionului de ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, de preşedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, de preşedintele Federației Române de Tenis, Ion Ţiriac, și de fostul tenismen Ilie Năstase, care i-au oferit buchete de flori. Îmbrăcată complet în alb, ţinuta obligatorie de la All England Club, Halep a prezentat replica trofeului cucerit la Londra, după care a susținut o conferință de presă în salonul oficial al aeroportului.

„Vreau să mulţumesc familiei, în primul rând, pentru tot sprijinul, tuturor antrenorilor mei de când am început să ţin o rachetă în mână, echipei mele, care este o echipă foarte bună, federaţiei, pentru că fără ea nu prea ştiam ce înseamnă tenis, şi tuturor oamenilor care mă susţin, fanilor şi oamenilor care îşi pun energia la meciuri şi îmi transmit gândurile bune. Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă, am vrut doar să-mi fac treaba şi am avut şansa mea să câştig. O să stau câteva zile, o să mă odihnesc și o să mă bucur de acest trofeu. Fiecare turneu est eimportant şi îmi doresc să fac maximum, mereu. Obiectivul principal este o medalie la Jocurile Olimpice. Gheorghe Hagi a fost modelul meu de când eram copil, m-a inspirat, m-a făcut să cred că se poate”, a declarat Simona Halep.

Federaţia Română de Tenis a confirmat faptul că Simona Halep va fi prezentă pe Arena Naţională din Bucureşti, miercuri, 17 iulie, de la ora 19.00, un astfel de eveniment fiind organizat şi după triumful de la Roland Garros.