Halep, la un pas de semifinale la Indian Wells

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie nr. 3, a învins-o, în noaptea de marţi spre miercuri, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 15 WTA şi cap de serie nr. 14. În urma acestui succes, obținut după o oră şi 17 minute, Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari. Prezența în sferturi este recompensată la Indian Wells cu un premiu de 112.270 de dolari şi cu 215 de puncte WTA. Halep şi Pliskova s-au mai întâlnit în finala de la Dubai, din luna februarie, când tot Simona s-a impus, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/4).

HALEP, ÎNCREZĂTOARE ÎN JOCUL PRESTAT

În confruntarea din sferturi, Halep a avut o evoluţie mult mai bună decât în primele două partide pe care le-a disputat la Indian Wells și s-a declarat mult mai încrezătoare în jocul său: „Am încercat doar să îmi fac jocul, să fie agresivă şi să stau foarte aproape de linia de fund. Uneori am făcut un pas în urmă pentru că adversara mea lovea foarte puternic, dar am încredere în mine, ceea ce este cel mai important. Am intrat pe teren şi m-am luptat pentru fiecare minge, iar cred că acesta este stilul meu. Simt că mi-am regăsit stilul de a lupta pentru fiecare minge şi fiecare meci. Am pierdut în această privinţă la Australian Open. Împotriva Ekaterinei Makarova nu m-am luptat din toate puterile şi asta este cel mai rău. Apoi mi-am spus că nu vreau să încetez să lupt. Mă simt mai bine acum. Sunt mai încrezătoare. Intru pe teren şi mă lupt pentru fiecare punct”.

MOMENT AMUZANT

În partida cu Pliskova, Simona Halep a oferit un moment amuzant, atunci când scorul a devenit 5-3 în setul secund în favoarea tenismenei noastre. Simona a crezut că meciul s-a încheiat și s-a îndreptat către fileu, dar și-a dat seama de eroare, ridicând mâinile deasupra capului, pentru a-și cere scuze.

Pentru un loc în semifinale, Halep a înfruntat-o pe Carla Suarez Navarro (spania, locul 13 WTA şi cap de serie nr. 12) (scor 4-4 în partidele directe). Ultima lor întâlnire a avut loc în 2013, în optimile de finală de la New Haven, meci câştigat de româncă în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1. Învingătoarea din meciul Simona Halep - Carla Suarez Navarro poate juca în semifinale cu Serena Williams, dacă şi americanca de pe locul 1 mondial ajunge în penultimul act, după partida cu Timea Bacsinszky (Elveţia, locul 26 WTA şi cap de serie nr. 27), care va avea loc joi, de la ora 4.00 dimineața, tot pe arena centrală. La ediţia precedentă a turneului din California, Halep a atins faza semifinalelor competiţiei.

Duelul dintre Halep și Navarro era programat miercuri seară, nu înainte de ora 22.00, fiind a doua partidă de pe terenul central, după întâlnirea dintre japonezul Kei Nishikori şi spaniolul Feliciano Lopez, de pe tabloul principal al turneului ATP de 1.000 de puncte.