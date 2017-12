Halep, nevoită să renunțe la turneul de la Brisbane

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie nr. 1, s-a retras de la turneul de la Brisbane, dotat cu premii în valoare totală de un milion de dolari, din cauza unei accidentări la piciorul stâng. „Am avut probleme la călcâiul lui Ahile în august şi septembrie şi apoi nu am mai simţit nimic, dar deja de câteva săptămâni iar am dureri. Am crezut că sunt pregătită să joc aici, dar nu cred că pot duce un meci până la capăt. Cred că este important să fiu pregătită şi de aceea am nevoie de puţină pauză”, a explicat sportiva în vârstă de 24 de ani, care ar fi trebuit să joace, miercuri, în turul secund, pe Viktoria Azarenka (Belarus, locul 22 WTA). Constănțeanca speră să fie aptă pentru turneul de la Sydney, de săptămâna viitoare, dotat cu premii în valoare totală de 687.900 de dolari: „Sper să pot juca la Sydney. Mâine plec acolo. Nu este o accidentare periculoasă, dar este o inflamaţie și trebuie să mă odihnesc”. Tot marți s-a retras de la Brisbane şi Maria Şarapova (Rusia, locul 3 WTA), care era deţinătoarea titlului. „M-am accidentat la antebraț în timpul unui antrenament, în urmă cu câteva zile și a trebuit să mă retrag, din precauție, ținând cont că Openul Australiei începe în scurt timp. Acesta era un eveniment special pentru mine, fiind campioana en titre. Sunt însă încrezătoare că îmi voi revedea fanii de la Brisbane anul viitor”, a spus rusoaica. Cele două favorite vor fi înlocuite pe tabloul principal cu Margarita Gasparyan (Rusia, locul 61 WTA) și Ysaline Bonaventure (Belgia, locul 170 WTA), în calitate de „lucky losers”.

CRITICATĂ DUR DE ERRANI Italianca Sarra Errani, locul 20 WTA, a criticat decizia unor sportive de a se retrage înainte de a lua startul la unele turnee, făcând un comentariu acid pe contul ei de Twitter, pe care site-ul sportevai.it l-a legat de anunţul Simonei Halep că nu va mai participa la Brisbane. „Câte tablouri are de gând să mai strice? Ca să ştiu”, a notat tenismena în vârstă de 28 de ani. Supărarea lui Errani este legată de faptul că, în cazul în care Şarapova şi Halep nu şi-ar fi anunţat participarea la acest turneu, italianca ar fi putut beneficia de un traseu favorabil, dar în condiţiile actuale a fost nevoită să joace în primul tur cu o favorită, elveţianca Belinda Bencic, locul 14 WTA şi cap de serie nr. 7, în faţa căreia a cedat în primul tur, cu scorul de 1-6, 2-6.

Anul trecut, Halep s-a retras de la turneul China Open de la Beijing, abandonând în meciul cu Lara Arrabuarrena, din primul tur, la scorul de 5-4 pentru iberică, după 50 de minute, întrucât constănțeanca nu a dorit să-şi pericliteze participarea la Turneul Campioanelor. Cu un an înainte, locul 2 WTA a fost criticată de francezii de la „L'Equipe”, pentru că s-a retras de la ediţia 2014 a China Open, după ce a ajuns în sferturile de finală, precizând atunci că românca este la al treilea abandon de acest fel înaintea unui turneu important şi ar trebui stabilit dacă este doar o coincidenţă. „Este a treia oară când Simona Halep ia o astfel de decizie: a declarat forfait la Roma, după victoria din primul meci cu Madison Keys, făcându-și, de asemenea, bagajele la 's-Hertogenbosch, abandonând în turul secund. De fiecare dată înaintea unui turneu important, pentru ca apoi să joace finala la Roland Garros şi în semifinalele la Wimbledon. Rămâne ca adversarele ei, dar şi organizatorii de turnee şi WTA să decidă dacă acestea nu sunt altceva decât coincidenţe”, a notat atunci L'Equipe, făcând referire la faptul că pentru Halep urma din nou o competiţie foarte importantă, Turneul Campioanelor de la Singapore.

PROBLEME ȘI PENTRU SERENA WILLIAMS În afară de Halep şi Şarapova, la acest început de an a invocat o problemă fizică şi Serena Williams, locul 1 WTA, americanca ratând primul meci al echipei țării sale din Cupa Hopman, cu Ucraina, când a fost înlocuită cu Vicky Duval. Marți, liderul clasamentului mondial a abandonat în meciul cu Jarmila Wolfe (Australia), la scorul de 5-7, 1-2, din cauza unor dureri la genunchi, și a decis să nu evolueze nici în întâlnirea de dublu mixt, care ar fi trebuit să aibă loc tot marți. „Am o inflamaţie la genunchi care se vindecă foarte încet. Este nevoie de ceva mai mult timp. Nu iau nicio decizie, o voi face la momentul potrivit”, a declarat Serena Williams.

MITU ȘI ŢIG, ÎN SFERTURI LA DUBLU LA SHENZHEN Perechea formată din Andreea Mitu și Patricia Maria Ţig s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Shenzhen (China), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Cele două au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră de joc, cuplul alcătuit din Zarina Dias (Kazahstan) și Ling Zhang (China). Pentru un loc în semifinale, Andreea Mitu şi Patricia Maria Ţig se vor lupta cu favoritele nr. 3, Vera Duşevina (Rusia) și Katerina Siniakova (Cehia). Pentru calificarea în sferturi de finală la Shenzhen, româncele vor primi 60 de puncte WTA în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 2.623 de dolari.

