Halep nu are mari așteptări la Brisbane

Principală favorită a turneului de la Brisbane, dotat cu premii în valoare totală de un milion de dolari, tenismena constănțeană Simona Halep a declarat, luni, într-un interviu oferit site-ului tennistv.com, că nu are așteptări mari la competiția din Australia, având în vedere faptul că nu a mai jucat un meci oficial de aproximativ două luni. „Sunt bucuroasă că m-am întors la Brisbane. Nu am mai jucat aici din 2012. Unul dintre motivele pentru care am venit este legat de noul meu antrenor, Darren Cahill. Nu am așteptări mari la turneul de la Brisbane, pentru că am aproape două luni de când nu am mai jucat un meci oficial. Va fi greu, dar aștept cu nerăbdare să încep acest turneu, acest an. Întotdeauna este foarte greu primul meci, iar acesta este chiar unul dificil, însă voi intra pe teren și voi lupta. Vom vedea dacă voi putea câștiga”, a spus sportiva clasată pe locul 2 WTA.

Constănțeanca a explicat că obiectivul său în 2016, alături de Darren Cahill, este câștigarea unui titlu de Mare Șlem. „Sunt nerăbdătoare să încep un nou an, cu un nou antrenor. Vreau să încep să am mai multă încredere în mine, asta în primul rând. Apoi, obiectivul meu este să câștig un titlu de Grand Slam. Bineînțeles că va fi greu, dar știu că este posibil să câștig un titlu de Grand Slam. Antrenorul meu nu vrea să pun presiune pe mine. Așa că mă antrenez mult și vom vedea dacă voi reuși”, a spus Halep, care a adăugat că-și dorește foarte mult și o medalie la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro: „Participarea la Jocurile Olimpice este o mare provocare pentru mine. Mi-ar plăcea să câștig o medalie la Rio. Nu va fi ușor pentru că programul este încărcat în acea perioadă, însă voi încerca să mă relaxez, să mă bucur de timpul petrecut acolo, și, dacă va fi posibil, să fiu portdrapelul României. Mi-ar plăcea foarte mult acest lucru, dar încă nu știu sigur. Mi-ar plăcea să joc și dublu mixt la Jocurile Olimpice, am mai jucat la US Open, așa că eu consider că avem o șansă și acolo”.

