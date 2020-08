Handbaliştii constănţeni au dedicat fanilor succesul de sâmbătă

Învingătoare sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, în prima manşă a duelului din primul tur preliminar al EHF European League, fosta EHF Cup, 26-18 (11-8) cu echipa rusă HC Victor Stavropol, jucătorii de la Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa au dedicat victoria suporterilor formaţiei constănţene. Reamintim faptul că din cauza condițiilor speciale impuse de autorități pentru prevenirea și limitarea infectării cu noul coronavirus, prezenţa spectatorilor în tribune este interzisă.

„Erau cinci-şase oameni în tribune. Ne tot așteptam să ne încurajeze cineva… Greu fără fani. Așteptăm să revină cât mai repede în tribune. Mergem în Rusia încrezători. Ne-am făcut bine treaba, iar băieții noi, Komogorov și ceilalți, au făcut un joc bun. S-au integrat destul de repede în echipă” - Ionuț Nistor.

„Fanii ne-au lipsit! Alături de ei era altceva. Ne-ar fi împins mai mult de la spate și, cu siguranță, am fi obținut o victorie mult mai frumoasă. Dar, i-am simțit lângă noi, pentru că am jucat cu tricourile astea faine, cu numele lor trecute pe spate. Suntem bucuroși de rezultat și mergem în Rusia să câștigăm” - Ionuț Iancu.

„Mă bucur că am debutat cu victorie în cupele europene. S-a văzut că am revenit după o pauză lungă, jocul nu a fost chiar așa cum ne-am dorit. Au venit jucători pe ultima sută de metri, dar s-au integrat totuși și este bine că nu avem accidentați. Ne așteptă un meci foarte greu în retur, rușii au arătat în prima repriză că sunt o echipă redutabilă și sunt convins că, pe teren propriu, vor face tot posibilul să întoarcă rezultatul. 8 goluri nu este o diferență prea mare în handbal, s-au mai văzut răsturnări de rezultat, dar noi suntem destul de maturi, cu o experiență bogată în cupele europene și eu zic că acolo vom merge tot la victorie. Victoria de azi o dedicăm suporterilor! Ne-am dorit să îi avem aproape de noi, așa a apărut și ideea să îi punem pe tricouri, pe numerele fiecărui jucător. Cu ei în tribune, sunt convins că diferența ar fi fost mult mai mare!” - Laurențiu Toma, antrenor coordonator HCDS.

Partida retur dintre HCDS şi HC Victor va avea loc duminică, la 6 septembrie, la Rostov pe Don.