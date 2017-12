Haos financiar la-nceput de an

Început slab de an pentru Bursa de Valori din București (BVB). Piața a deschis ieri în scădere, pentru a doua ședință la rând, după ce acțiunile companiilor energetice și-au continuat scăderea, influențate puternic de prăbușirea cotațiilor petrolului. Indicele BET Plus, de referinţă, a coborât cu 1,5%, iar BET, al celor mai lichide zece acţiuni, a scăzut cu 1,6%. Acţiunile Fondului Proprietatea (FP) au coborât cu 1,5%, după tranzacţii de 2,94 milioane lei, reprezentând aproximativ 60% din rulajul pieţei. Titlurile FP au scăzut semnificativ şi luni, cu 2%. Următoarele patru poziţii în topul lichidităţii sunt ocupate de acţiuni din energie, respectiv Transelectrica, Transgaz, Romgaz şi OMV Petrom. Titlurile OMV au consemnat un declin mai accelerat, cu 2,5%. În acest context, indicele BET NG, al sectorului energetic, a scăzut cu 1,7%, iar BET FI, compus din cele cinci SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a coborât cu 1,7%. Situația a fost similară și pe bursele europene, unde principalele titluri au deschis ședința în stagnare, după scăderea puternică de luni. Indicele Stoxx Europe 600 a coborât luni cu 2,2%, din cauza ieftinirii petrolului și îngrijorărilor privind ieșirea Greciei din zona euro. Ieri, indicele a „recuperat“... 0,1%. Pe marile burse europene, indicele CAC 40 (Paris) a urcat cu 0,1%, FTSE 100 (Londra) cu 0,1%, iar DAX (Frankfurt) cu 0,2%. Potrivit analiștilor, investitorii așteaptă acum prima ședință de politică monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), care va avea loc la 22 ianuarie; există speculații potrivit cărora BCE va adopta noi măsuri de stimulare a economiei comunitare, care are un picior în groapa dezinflației (scădere generalizată a prețurilor, pe fondul unui consum extrem de redus). Semne rele vin și din Germania, unde inflația anuală a încetinit puternic în decembrie, la doar 0,1%, de la 0,5% în noiembrie. Pentru zona euro, datele care vor fi publicate astăzi par să fie la fel de îngrijorătoare. Nu este exclus ca inflația să dea cu minus! Nu-i cel mai bun start pentru un an în care cele mai multe state din UE vor să-și revigoreze economiile.