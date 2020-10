HC Dobrogea Sud nu va mai disputa partida cu CSM Făgăraș

Meciurile din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal masculin erau programate vineri, 23 octombrie, la Sf. Gheorghe. HC Dobrogea Sud Constanţa ar fi trebuit să întâlnească formaţia CSM Făgăraș, vineri, de la ora 16.30. Handbaliştii constănţeni au şi plecat joi spre Sf. Gheorghe, însă pe drum au fost informaţi că în tabăra adversarei a fost depistată infectare cu noul coronavirus, astfel că CSM Făgăraș nu se mai poate prezenta la meci.

„Tocmai am fost anunţaţi că meciul din etapa 10 nu va mai avea loc. În lotul celor de la Făgăraş a fost depistată infectare cu Covid-19. Nu ştim despre câte cazuri este vorba, însă le dorim multă sănătate celor din echipa şi staff. Aşadar, „delfinii” nu vor mai face deplasarea la Sfântu Gheorghe pentru meciul care urma să fie programat vineri. Aşteptăm decizia FRH în privinţa acestui joc. Ne bucurăm că există şi veşti bune: în urma celei mai recente testări, niciun membru al lotului sau staff-ului HCD nu este infectat. Băieţii noştri au aflat chiar în drum spre Sfântu Gheorghe că meciul de mâine cu Făgăraş nu se mai joacă. Bine că n-am apucat să ajungem prea departe şi am întors autocarul la Medgidia, când am primit vestea”, a anunţat clubul constănţean pe pagina oficială de Facebook HC Dobrogea Sud Constanta.

În aceeași situație cu CSM Făgăraş se află și echipa SCM Politehnica Timișoara, care are un jucător pozitiv, iar a recomandarea DSP Timiș nu a mai efectuat deplasarea la Sf. Gheorghe pentru partida cu Minaur Baia Mare.