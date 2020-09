HC Dobrogea Sud s-a calificat în finala Cupei României

Sâmbătă seară, la Sf. Gheorghe, în semifinalele Cupei României la handbal masculin, formaţia Handbal Club Dobrogea Sud a obţinut mult dorita victoria în confruntarea cu SCM Politehnica Timișoara, deţinătoarea trofeului. În ciuda startului mai slab, scor 0-4, cu primul gol reuşit abia în minutul 11, handbaliştii pregătiţi de Djordje Cirkovic și George Buricea au revenit, uşor-uşor, în joc. Chiar dacă a intrat la vestiare cu același handicap de patru goluri, scor 6-10, HCDS a întors rezultatul după pauză şi s-a impus în final cu 24-20. Golurile formaţiei constănţene au fost înscrise de Nikolic 6, Chikovani 5, Chiuffa 5, Andrei 4, Șandru 2, Nistor 1 şi Komogorov 1.

HC Dobrogea Sud va lupta pentru trofeu cu Dinamo Bucureşti, campioana en titre, duminică, de la ora 18.00.

„Chiar dacă nu am reușit un meci foarte bun, așa cum ne doream, experiența noastră și-a spus cuvântul și ne-a ajutat să ne impunem. Cred că oboseala acumulată în deplasarea din Rusia și-a pus amprenta, mi s-a părut că jucătorii nu au avut energie. Felicit Timișoara pentru felul în care s-a bătut. Este bine, totuși, că am revenit și am arătat că suntem o echipă. Sper să ne revenim fizic cât mai repede, să facem un meci foarte bun contra lui Dinamo și să câștigăm finala”, a declarat Ionuţ Rudi Stănescu, preşedintele HCDS, pentru site-ul oficial al clubului constănţean.

Rezultatele din semifinale - sâmbătă, 12 septembrie: Dinamo București - CSM Bacău 22-17 (8-7), HC Dobrogea Sud Constanţa - SCM Politehnica Timișoara 24-20 (6-10).

Programul meciurilor de duminică, 13 septembrie este următorul - ora 11.30, finala mică (în direct la TVR 2): CSM Bacău - SCM Politehnica Timișoara.

ora 18.00, finala mare (în direct la TVR 1): HC Dobrogea Sud Constanţa - Dinamo București.

Câştigătoarea Cupei României va obţine şi Supercupa României, în urma deciziei Federaţiei Române de Handbal.