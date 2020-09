HCDS - SPORTING, în turul secund preliminar al EHF European League

Tragerea la sorţi a partidelor din turul al doilea preliminar al EHF European League, desfăşurată marţi, la prînz, la sediul Federației Europene de Handbal, a decis adversara formaţiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa în această fază a competiţiei. Handbaliştii pregătiţi de Djordje Cirkovic, George Buricea și Ionuţ Rudi Stănescu vor înfrunta echipa portugheză Sporting Lisabona. Primul joc este programat la Constanţa, în Sala Sporturilor, la 22 septembrie, de la 19.45, iar returul va avea loc la Lisabona, la 29 septembrie. Sporting Lisabona a participat în ultimele sezoane în EHF Champions League și se anunță un adversar dificil pentru HC Dobrogea Sud.

Cealaltă reprezentantă a României în EHF EL, Potaissa Turda, va întâlni formaţia francezăFenix Toulouse, la 22 şi 29 septembrie, manşa tur fiind programată pe teren propriu.

LA SFÂRŞITUL SĂPTĂMÂNII VA AVEA LOC FINAL FOUR-UL CUPEI ROMÂNIEI

În weekend se va desfăşura, în Sala Polivalentă din Sf. Gheorghe, turneul Final Four al Cupei României la handbal masculin. Programul partidelor este următorul - sâmbătă, 12 septembrie, ora 11.00: Dinamo București - CSM Bacău (în direct la TVR 2), ora 18.00: HC Dobrogea Sud Constanţa - SCM Politehnica Timișoara (în direct la TVR 1). Duminică, 13 septembrie - ora 11.30: finala mică (în direct la TVR 2), ora 18.00: finala mare (în direct la TVR 1).

După victoria de la Rostov-pe-Don, scor 28-27, care a consfinţit calificarea în turul secund preliminar al EHF EL, preşedintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu, a declarat: „Calificarea are un gust mult mai dulce acum, după peripețiile de pe drum. Am făcut aproape 40 de ore până la Rostov, practic am stat două nopți mai mult prin aeroport. Îi felicit pe băieți, pentru mine sunt niște eroi. Am obținut această frumoasă calificare și am făcut un joc mai bun decât precedentul. Ne așteaptă cinci meciuri în Cupa României și Liga Zimbrilor și sunt optimist. Cred că echipa va arăta din ce în ce mai bine. Totul este să nu apară complicații. Cele mai mari temeri sunt legate de acest virus. Eu stau cu emoții mari după fiecare test. Stresul este mare, dar ne ferim cât putem și mergem înainte”.