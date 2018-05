HCDS, în finala pentru locurile 5-6

22:43:25 / 10 Mai 2018

cantareata cheala

Vesnic recunoscatori arbitrilor! Pe merit si dupa ultimele prestatii HCDS trebuia sa evolueze pentru locurile 7-8. RUSINE!!!! Aduceti inter stanga, extrema stanga si rezerva la Cutura. Cand a fost ultimul contraatac al HCDS incheiat cu gol? Probabil in meciul cu Dinamo din regulat? De ce sta Csog in tribune?? De ce nu accepta unii jucatori ca au o varsta si in ciuda vointei, chiar nu mai pot?? De ce vreti sa va retrageti in ridicol si-n fluieraturile publicului in locul aplauzelor - vezi Branco, Stanescu? Buricea, urmareste-ti inregistrate ultimele evolutii, te recunosti? Pacat. ATENTIE mare la transferuri si la jucatorii la care renuntati, altfel s-ar putea sa avem parte de un nou sezon semiratat...si la anul nu va mai asigura nimeni Cupa si participarea europeana. Minte limpede, inspirate si curaj pentru a lua deciziile mai putin placute! ps. Nikolic sa-si rezolve problemele comportamentale.