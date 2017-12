HCM, victorie la scor şi cu Potaissa

10:24:00 / 06 Februarie 2014

Potaissa a jucat handbal?

Nu vreau sa le gasesc scuze baietilor de la HCM si nici nu cred ca au pentru cele noua goluri incasate consecutiv. Pe de alta parte, nu am inteles daca Potaissa joaca handbal. Faultul pe contraatac la Simicu, in prima repriza, ar fi fost sanctionat mai dur si la hochei sau la fotbal american, iar "prietenii in negru" au dictat doar eliminare. Apoi, au fost minute intregi in care Turdenii au practicat in aparare o combinatie de judo, sumo, box si chiar K1. Daca o echipa joaca in cupele europene in stilul asta, nu va avea in teren mai mult de trei jucatori. Eu cred ca meciul asta trebuie prezentat drept exemplu la convocarile arbitrilor. Ma gandesc daca Turda a jucat la campioana acasa, care nu are in echipa niste pitici sau niste fricosi, cum joaca pe teren propriu la intimidare si cine din campionatul national este dispus sa se ia la tranta si sa stea in gips sau sa fie suspendat cu lunile? Desigur, si Constanta si-a facut meciul greu, l-au facut mare pe portar, aruncandu-i la brate sau direct in el. Toate astea trebuie sa lipseasca duminica si in celelalte meciuri din EHF, daca nu vor sa piarda jumatate din buget doar pe excursii in Franta sau Germania. Bafta!