„Hillary Clinton este protejată de sistem“

În ultima zi dinaintea alegerilor prezidențiale din SUA, republicanii au pierdut și speranța ca FBI-ul să recomande punerea sub acuzare a candidatei democrate Hillary Clinton, fapt ce l-ar fi avantajat, fără doar și poate, pe Donald Trump. Iritat la aflarea veștii, candidatul republican a declarat că rivala sa este protejată de sistem, afirmație pe care, de altfel, a făcut-o într-o altă formă și un jurnalist român de la New York, Grigore Culian, într-un interviu pentru ”Cotidianul”, citat de B1tv. Acesta crede că americanii vor vota pentru Trump, care, în ciuda gafelor și afirmațiilor naționaliste făcute, nu are legături cu sistemul și nu s-ar lăsa controlat de acesta. Acum, mai în glumă, mai serios, americanii vor arăta dacă sunt pregătiți să se lase conduși de o femeie sau îl preferă pe Trump, cu bune și cu rele, doar pentru că este bărbat.

FBI își menține recomandarea de nepunere sub acuzare a candidatului democrat la președinția SUA, Hillary Clinton, pentru folosirea unui server privat în perioada mandatului de secretar de stat. În urma analizei e-mailurilor descoperite recent, șeful FBI, James Comey, a anunțat că nu s-a găsit nimic incriminatoriu. Anunțul privind redeschiderea anchetei a fost o lovitură dură pentru echipa democrată, iar anunțul directorului FBI a fost salutat de echipa de campanie. Această decizie a distrus avansul pe care Clinton îl avea în sondaje și l-a impulsionat pe rivalul ei republican, Donald Trump. El a abordat subiectul la un miting în apropiere de Detroit, Michigan, susținând că ar fi fost imposibil ca o astfel de anchetă să se încheie într-un timp atât de scurt. ”Ea este protejată de un sistem fals. Este un sistem complet fals. Am spus asta de mult timp. Nu poți verifica 650.000 de e-mailuri noi în opt zile. Hillary Clinton este vinovată. Ea o știe, FBI-ul o știe, oamenii o știu și este la latitudinea poporului american să facă dreptate la urna de vot, pe 8 noiembrie”, a spus Trump.

Alegerea lui Hillary Clinton ar însemna că aceasta va scăpa pentru moment de toate dosarele grele în care este implicată, dar ar pune SUA într-o situație cel puțin neobișnuită pentru istoria lor recentă, conform B1tv. ”Preşedintele SUA va fi şi premier, poziţie din care va numi secretarul Justiţiei, procurorul general al SUA, al nouălea judecător la Curtea Constituţională, post vacant, deşi administraţia democrată Obama a încercat să şi-l adjudece, fără succes, în ultimele luni de mandat. Dacă adăugăm şi faptul că există posibilitatea ca democraţii să controleze şi Congresul SUA în urma alegerilor din 8 noiembrie, avem tabloul aproape complet al unui scenariu greu de imaginat într-o democraţie în care alternanţa la putere a făcut legea cel puţin în ultimii 24 de ani. Îşi pot permite americanii să pună atâta putere în mâinile unui singur om? Eu cred că nu”, scrie Grigore Culian pentru ”Cotidianul”. ”De cealaltă parte, republicanul Donald Trump încearcă să câștige voturile susținând mesajul că SUA se află în pericol de a-și pierde rolul de lider mondial, iar el este singurul care poate schimba această direcție dezastruoasă”, pentru că, în opinia lui Grigore Culian, ”dincolo de păcatele sale, Trump este un candidat care chiar vrea să schimbe ceva”.

Jurnalistul consideră că, în această bătălie electorală, republicanul are mai multe șanse de câștig, iar publicația pe care o conduce la New York a anunțat oficial că îl susține pe acesta. ”Peste 80% dintre românii cetăţeni americani votează cu Partidul Republican. În plus, nu am uitat că democrata Hillary Clinton a intervenit brutal în 2012, când era secretar de stat, la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României, trimiţându-l la Bucureşti pe emisarul Philip Gordon, omul care a ordonat CCR acea “erată” care a aruncat la gunoi votul românilor. A fost încă o palmă dată democraţiei româneşti de către o... democrată!”, amintește jurnalistul, citat de B1tv. Pentru Culian, ”alegerea lui Hillary Clinton ar însemna alegerea unui președinte cu puteri depline și a unui partid unic din vremea comuniștilor”. În opinia sa, ”americanii vor face alegerea corectă, anume îl vor vota pe Trump, fiindcă varianta Clinton e prea riscantă”.