Horia Tecău îşi caută coechipier pentru sezonul viitor

După un sezon nu prea reuşit, tenismanul constănţean Horia Tecău a declarat că îşi caută un coechipier tânăr, care să-l ajute să revină în fruntea topului ATP de dublu, după ce colaborarea cu fostul său partener Max Mirnîi, din Belarus, nu a adus rezultatele pe care le aştepta. „Aveam aşteptări un pic mai mari. Pe hârtie totul părea foarte bun, aveam un partener foarte bun, un antrenor, dar se pare că, undeva, jocul nostru nu s-a completat pe teren şi n-am reuşit să jucăm niciunul dintre noi la capacităţile şi abilităţile noastre. Caut un jucător tânăr şi motivat, cu care să mă înţeleg bine şi cu care să revin la jocul pe care îl făceam înainte”, a declarat Tecău. În vârstă de 28 de ani, jucătorul constănţean a anunţat la 24 iulie că, după turneul US Open, va decide cu partenerul său de dublu, Max Mirnîi, dacă vor juca împreună şi în anul 2014. Tecău a explicat atunci că a fost dezavantajat de faptul că Mirnîi a avut un program încărcat şi nu a putut juca la toate turneele. „A fost un dezavantaj că nu am avut o continuitate cu Max. A trebuit mereu să ne revedem după trei-patru săptămâni şi să o luăm de la capăt cu antrenamentele. Dar eu ştiam asta de la început. Aşa a fost înţelegerea noastră. Max are 36 de ani, el mai face şi alte lucruri în afară de circuitul de tenis, îşi pregăteşte retragerea, a început şi câteva afaceri. Dar eu ştiam aceste lucruri”, a spus Tecău.

Tecău şi Mirnîi au fost eliminaţi în primul tur la US Open. Ei au făcut echipă de la începutul acestui an, dar nu au reuşit să câştige decât două turnee, la Bucureşti şi la ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Tecău a coborât pe locul 28 în clasamentul ATP de pe locul 5, pe care îl ocupa când era coechipier cu suedezeul Robert Lindstedt, alături de care a câştigat zece turnee şi a disputat trei finale la Wimbledon.