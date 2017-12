Ia românească, „vedetă” la New York

Ia românească va ajunge, vineri, la New York, în cadrul unei serii de evenimente organizate de Institutul Cultural Român (ICR), sub titlul generic „La Blouse Roumaine”. Evenimentul prin care se doreşte promovarea identităţii culturale româneşti în spaţiul nord-american a împrumutat titlul celebrei lucrări a pictorului francez Henri Matisse, fascinat de ia românească. Expoziţia cu ii româneşti va fi găzduită de Galeria ICR New York.

Manifestarea se înscrie într-o serie de tendinţe actuale de promovare a portului românesc, precum prezentarea recentă a unor piese de costum popular românesc pe site-ul Metropolitan Museum din New York. În acelaşi sens, comunitatea online La Blouse Roumaine, numărând peste 18.000 membri, propune ia - bluza tradiţională românească - ca brand de ţară al României şi va organiza, pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea de Sânziene, Ziua Universală a Iei.