ICCJ a dat sentința în dosarul „Microsoft”

Dumitru Nicolae a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor, a primit doi ani de detenţie, Dorin Cocoş doi ani de închisoare şi Gheorghe Ştefan a primit o pedeapsă de trei ani, decizia nefiind definitivă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a dat prima decizie în dosarul "Microsoft", astfel că trei dintre cei cercetaţi, Dorin Cocoş, Gabriel Sandu şi Gheorghe Ştefan, au primit condamnări cu executare, în timp ce omul de afaceri Dumitru Nicolae a primit o pedeapsă cu suspendare.

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, instanţa dispunând confiscarea a peste trei milioane de euro în cazul acestuia.

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, a fost condamnat la doi ani de detenţie pentru de luare de mită şi spălare de bani, instanţa dispunând în cazul său confiscarea a peste două milioane de euro.

În cazul lui Gheorghe Ştefan, fost primar în Piatra Neamț, magistraţii ÎCCJ au dat o sentinţă de trei de ani închisoare cu executare, pentru trafic de influență, iar instanţa a decis confiscarea a peste trei milioane de euro.

Omul de afaceri Dumitru Nicolae a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru trafic de influență, fiindu-i confiscat un milion de euro şi fiind obligat de instanţă să presteze muncă în folosul comunităţii la Admnistraţia Domeniului Public Sector 2.

La ultimul termen din dosar, la care procurorii DNA au cerut condamnarea la închisoare cu executare pentru toţi cei judecaţi, fostul primar Gheorghe Ştefan și omul de afaceri Dorin Cocoș au dat declarații în fața judecătorilor.

"Am apelat la Gheorghe Ștefan pentru că eu știam că el are o influență politică asupra ministrului de atunci Gabriel Sandu, cu care eu nu aveam absolut nicio relație", a declarat Dorin Cocoș.

Și Gheorghe Ștefan, fost primar în Piatra Neamț, a făcut precizări în fața judecătorilor, explicând că "Eu doar l-am adus pe Gabriel Sandu la acele întâlniri. Țin minte ca i-am si zis ulterior, la partid lui Gabriel Sandu: Fă doar daca e legal, că dacă nu e legal nu ne mai salveaza nici Zeus! Eu nu am participat niciodată la niciun fel de discuții despre comisioane sau sume de bani ce puteau fi obținute în această afacere. După o lună sau două de la întâlniri, Dorin Cocoș a venit la mine și mi-a zis "Nea' Gigi, am rupt și pentru tine patru milioane de euro din afacerea aia". Eu nici nu stiam că afacerea se cheamă Microsoft. Eu i-am spus că nu am nevoie de nimic. Dacă vrei, poți finanța partidul, pentru că vin alegeri prezidențiale. După o săptămână, Dorin Cocoș a venit la mine și mi-a cerut să îi recomand o persoană care să achiziționeze materiale promoționale pentru partid. Aşa era practica. Atunci i l-am recomamdat pe Decebal Drăghiș, îl cunoșteam amândoi și mai participase la campanii electorale. Era persoana care trebuia să facă munca de jos".

Oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Dumitru Nicolae, precum şi fostul primar Gheorghe Ştefan şi fostul ministru Gabriel Sandu au fost trimişi în judecată, în 23 martie, în dosarul "Microsoft".