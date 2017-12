Iftimoaie, noul campion în versiunile Superkombat și WKN

Ionuț Iftimoaie este noul campion în versiunile Superkombat și WKN la categoria super cruiser, după ce a revenit în ring pentru un ultim meci și l-a învins pe deținătorul centurilor, Jorge Loren, în cadrul galei Superkombat de la Comănești, în faţa a 30.000 de fani, un nou record european de audienţă.

La patru ani de la ultima sa confruntare, disputată în 2012, Ionuț Iftimoaie a făcut un meci incredibil și a întors calculele după ce spaniolul începuse bine și a controlat prima rundă. La final, decizia celor trei arbitri-judecători a fost unanimă în favoarea românului, care a obținut astfel a 15-a victorie din carieră în fața celui care anul trecut îl făcea KO pe Andrei Stoica și câștiga centura mondială. "Cu un asemenea public, mă puteam lupta cu oricine, sigur aș fi câștigat. Au fost șase luni de pregătire incredibile pentru mine, mi-am petrecut aproape tot acest timp în cantonament. Am slăbit 11 kilograme și am muncit enorm pentru a compensa minusurile. Faptul că am câștigat titlul mondial la retragere în fața unui sportiv atât de titrat îmi oferă cea mai mare satisfacție. Niciodată nu am fost așa bucuros după un meci. De mâine, centurile vor fi vacante deoarece decizia mea de a mă retrage rămâne în picioare", a spus Ionuț Iftimoaie la final, după ce a primit centura de campion în aplauzele celor peste 30.000 de spectatori.

Gala Superkombat de la Comănești a stabilit un nou record de spectatori la un eveniment pe reguli K-1 în Europa, depășind vechiul record, de la o gală sub egida K-1 organizată la Amsterdam, în 2007, acolo unde au fost prezenți 25.000 de spectatori.