În 2017 plouă cu apartamente noi

Dezvoltatorii imobiliari spun că piața rezidențială se îndreaptă spre cel mai bun an din 2008 până acum, putând depăși recordul de 61.000 de locuințe noi, livrate în urmă cu nouă ani. De altfel, la mijlocul acestei săptămâni vor fi lansate mai multe proiecte rezidențiale noi, printre care ansamblurile ONIX Pipera, New Point Pipera, Avangarde, Toscana Residential, Joya, Atlantis One, fiecare cu peste 100 de locuințe, precum și 40 de ansambluri de mici dimensiuni, unele dintre ele de lux, cu o valoare de piață de peste 200 milioane euro. „Ne bucurăm să observăm o materializare a schimbării tendințelor pieței imobiliare în cifre de vânzări, dimensiuni ale proiectelor și valori ale investiției, la șapte ani după criză. Cererea și oferta din piață s-au apropiat, iar noile cartiere rezidențiale de dimensiuni mari s-au vândut ca pâinea caldă, în timp ce proiectele mari, începute înainte de criză, abia acum ajung la o rată de profitabilitate bună. Putem spune că ne aflăm într-o perioadă în care piața se mișcă foarte bine, dar nu cred că această mișcare se va opri aici“, spune directorul târgului imobiliar tIMOn, Vlad Vlăsceanu. Ediția de primăvară a tIMOn se desfășoară între 25 și 28 mai, în București.