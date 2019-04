În creștere! Peste 10,5 miliarde de atacuri informatice

Peste 10,5 miliarde de atacuri cibernetice de diferite tipuri au fost înregistrate la nivel mondial, pe parcursul anului 2018, în timp ce numărul atacurilor de tip ransomware a crescut faţă de anul precedent cu 27%, arată Raportul anual SonicWall Cyber Threat 2019, publicat miercuri, informează Agerpres. Conform analizei SonicWall, pe baza unui eşantion de peste 700 de milioane de atacuri malware, 19,2% dintre acestea au folosit porturi care nu sunt utilizate în mod obişnuit pentru accesarea Internetului, cum ar fi 80 şi 443, ceea ce reprezintă o creştere de 8,7% faţă de 2017.

"Fişierele PDF şi cele din suita Office, instrumente cu care operează zi de zi majoritatea angajaţilor din companiile de orice dimensiune şi din orice industrie, au devenit şi ele canale de propagare a atacurilor informatice. Infractorii cibernetici utilizează acum aceste formate de fişiere, în care majoritatea utilizatorilor au încredere, pentru a eluda sistemele firewall tradiţionale şi cele sandbox single-engine pentru a trimite malware. Serviciul sandbox multi-engine al SonicWall a descoperit ameninţări informatice strecurate în peste 47.000 de fişiere PDF şi aproape 51.000 de fişiere Office, în 2018. Aceasta reprezintă o problemă în creştere, pentru că majoritatea soluţiilor de securitate nu pot identifica şi diminua malware-ul ascuns în fişiere", se menţionează în raportul de specialitate.

În plus, tehnologia SonicWall Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI) a identificat 74.290 de atacuri noi, doar în 2019.

Analiza experţilor relevă, totodată, că, în 2018, au fost înregistrate şi blocate de echipamentele SonicWall 10,52 miliarde de atacuri, cel mai mare număr înregistrat vreodată de către companie.

De asemenea, a crescut cu 217,5% numărul atacurilor Internet of Things (IoT), care vizează diverse echipamente conectate la Internet, iar 2,8 milioane de atacuri malware criptate au fost blocate de echipamentele SonicWall, în creştere cu 27%, faţă de anul 2017. Potrivit sursei citate, numărul atacurilor malware s-a majorat, de la an la an, cu 11%, în timp ce atacurile în aplicaţiile web au crescut cu 56%. Pe parcursului anului 2018, au mai fost identificate 3,9 trilioane de încercări de intruziune. Raportul anual realizat de SonicWall este rezultat din datele colectate cu ajutorul SonicWall Capture Labs din peste 200.000 de evenimente şi atacuri zilnice ce au implicat diverse tipuri de malware.