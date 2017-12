În Divizia C la fotbal, oaspeţi timizi

În cele două serii ale celei mai mici divizii, musafirii de duminică, mult prea respectuoşi, nu le-au deranjat pe gazde decît cu două victorii şi două egalităţi. Poate, altădată! Rezultate - Seria Nord, etapa a 22-a: Steaua Fîntînele - Carsium Hîrşova 2-3; Ulmetum Pantelimon - Voinţa Săcele 2-2; Sportul Tortomanu - Axiopolis II Cernavodă 3-0; Viitorul Vulturu - Gloria Seimeni 5-3; General Concrete Cernavodă - Aripile Mihail Kogălniceanu 5-0!; Dacia Mircea Vodă - AS Paper Ovidiu (echipă retrasă din campionat) 3-0. Meciul Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Târguşor a fost amînat. Seria Sud, etapa a 24-a: Ştiinţa II Poarta Albă - Voinţa Siminoc 4-0; Voinţa Lipniţa - Aurora 23 August 1-2; AS Independenţa - Sport Prim Oltina 4-0; Fulgerul Chirnogeni - Unirea Topraisar 4-3; AS Dumbrăveni - Cariocas Constanţa 3-3 (meci diputat în devans); Tropaeum Adamclisi - Recolta Negru Vodă 4-3; Viitorul Mereni - Viitorul Nisipari 3-0. Etapa următoare va avea loc duminică, 28 mai.