Încă un deputat părăseşte PSD-ul din cauza deputatului „Mitralieră”?

Deputatul PSD Nicolae Georgescu a anunţat, luni, că s-a înscris în Pro România şi va sprijini candidaţii la alegerile europarlamentare. El a spus că este dezamăgit de faptul că valorile de stângă au început să fie reprezentate în judeţul Argeş de personaje precum Cătălin Rădulescu - „mitralieră”. „Am decis să mă alătur unei echipe pe care o cunosc şi în care mă regăsesc în ceea ce priveşte respectarea principiilor social-democrate adevărate. Sunt dezamăgit că în judeţul Argeş am ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu - «Mitralieră». Voi susţine lista PRO România pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru că am încredere că oameni precum comisarul european Corina Creţu vor şti să se bată la Bruxelles pentru a aduce mai multe fonduri europene, necesare inclusiv dezvoltării judeţul Argeş”, a declarat Nicolae Georgescu, potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii remis, luni, MEDIAFAX. Cătălin Rădulescu a reacţionat la afirmaţiile deputatului Nicolae Georgescu. Social-democratul a replicat că acesta reprezintă valorile „spre securitate şi securişti”. Deputatul PSD a adăugat că a fost surprins de declaraţia lui Nicolae Georgescu, precizând că a avut cu acesta o relaţie „normală” şi „civilizată”. În prezent, Pro România are un număr de 22 de deputaţi în Camera Deputaţilor.