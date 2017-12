Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Societatea Română de Radiodifuziune, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Consiliul Judeţean Constanţa, Ministerul Culturii şi Cultelor, Societatea Română de Televiziune, Forumul Muzical Român, Primăria Municipiului Constanţa şi Agenţia Internaţională Euroconcert organizează, în perioada 14 - 16 iulie, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, cea de a VI-a ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor". Potrivit directorului festivalului, compozitorul Aurel Manolache, la ediţia din acest an a concursului naţional de muzică pentru copii au fost admişi 70 de concurenţi din întreaga ţară, care vor concura la cele două secţiuni ale festivalului, Interpretare şi Creaţie. În cadrul Secţiunii de Interpretare au fost admişi 50 de participanţi, care vor concura pe trei grupe de vîrstă: 4 - 7 ani, 8 - 12 ani, 13 - 18 ani, iar la Secţiunea de Creaţie s-au calificat, în etapa finală, 20 de concurenţi. "În acest an, cei care se ocupă de pregătirea şi îndrumarea concurenţilor au dovedit un interes sporit, prezentînd copii mai bine pregătiţi, cu repertorii adecvate vîrstei lor şi la un nivel interpretativ superior ediţiilor anterioare. De aceea, pentru etapa finală din acest an, numărul concurenţilor la Secţiunea de Interpretare - la toate categoriile de vîrstă - este mai mare decît cel prevăzut în regulament, obţinîndu-se medii mari ex-aequo de către mulţi promovaţi în etapa de selecţie finală de la Bucureşti", a explicat Aurel Manolache.

Tinerii interpreţi vor fi jurizaţi la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor" de personalităţi de prestigiu din cultura şi muzica românească: Adrian Păunescu - poet (preşedintele juriului), Aurel Manolache - compozitor, Horia Moculescu - compozitor, Smaranda Oţeanu-Bunea - critic muzical, Eugen Rotaru - scriitor, Viorel Gavrilă - compozitor, Cristian Zgabercea - directorul Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Oltea Şerban Pîrîu - critic muzical, Mioara Negescu - redactor şef TVR, Cătălina Chendea - reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Bogdan Dragomir - reprezentant al Societăţii Române de Radiodifuziune, Victor Socaciu - compozitor, cantautor şi Maria Hondoreanu - reprezentant al sponsorilor.