Începe goana după medicamente compensate şi gratuite

Farmaciştii constănţeni ştiu că astăzi, 1 septembrie, vor avea de-a face cu un nou val de pacienţi care, speriaţi de experienţele neplăcute ale lunilor trecute, vor lua cu asalt unităţile farmaceutice. Ministrul Sănătăţii a promis, însă, că începînd cu luna septembrie medicamentele gratuite şi compensate vor fi eliberate de către toate farmaciile şi că nu vor mai exista momente de criză. Mai mult decît atît, Eugen Nicolăescu era de părere că motivul pentru care se formează cozile la farmacii este, de fapt, neîncrederea oamenilor în sistem, dar nu s-a gîndit niciun moment că teama pacienţilor este determinată de subfinanţarea sistmului sanitar. Pentru a evita crizele, directorii Caselor de Asigurări au început să monitorizeze activitatea farmaciştilor şi consumul de medicamente la începutul lunii. "Am decis ca pentru prima săptămînă să aloc 35 de miliarde de lei, după care, săptămîna viitoare să suplimentez unde este nevoie. Din ceea ce am verificat noi, am constatat că în primele cinci zile ale lunii se eliberează peste 50.000 de reţete gratuite şi compensate", a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu.