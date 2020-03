Începe returul în Liga a V-a constănţeană

Etapa a 16-a a Ligii a V-a constănţene la fotbal, prima din returul sezonului 2019-2020, programează duminică, 8 martie, următoarele meciuri -

SERIA NORD -

Ora 11.00: Litoral Corbu - CS Sharks Lumina

Dacia Mircea Vodă - Victoria Mihai Viteazu

Sportul Tortoman - Voinţa Săcele

Steaua Speranţei Siliştea - Dunărea Ciobanu

CS Peştera - Flacăra Crucea

Ora 14.00: Speranţa Castelu - Recolta Nicolae Bălcescu (se joacă la Nisipari)

CS Murfatlar - AS Litoral Sport 2019 Corbu

Viitorul Târguşor stă în această etapă.

Clasament: 1. Peştera 34p (golaveraj: 44-15), 2. Crucea 30p (44-24), 3. Corbu 28p (41-20), 4. Nicolae Bălcescu 28p (33-22), 5. Săcele 26p (46-17), 6. Castelu 25p (61-29), 7. Mircea Vodă 22p (30-28), 8. Siliştea 22p (31-31), 9. Murfatlar 19p (32-44), 10. Târguşor 18p (35-36), 11. Tortoman 17p (27-36), 12. Ciobanu 15p (30-42), 13. Lumina 15p (32-46), 14. Mihai Viteazu 10p (19-62), 15. Corbu 2019 3p (21-69).

SERIA SUD -

Ora 11.00: Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina (se joacă la Viile)

CS Poseidon Limanu - AS Viişoara (se joacă la 2 Mai)

CS Negru Vodă - Avântul Comana

FC Mereni - Unirea Topraisar (se joacă la Techirghiol)

Danubius Rasova - Viitorul Cobadin

AS Pelinu 2016 - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Comana)

AS Sageata Stejaru 2019 Constanţa - Olimpia Constanţa (se joacă la Valu lui Traian)

AS Kinder Constanţa - AS Pelinu Gold 2019 0-3 (la „masa verde” - echipa AS Kinder Constanţa s-a retras din campionat)

Clasament: 1. Pelinu Gold 2019 37p (golaveraj: 73-26), 2. Ion Corvin 34p (41-21), 3. Rasova 33p (49-25), 4. Cobadin 31p (51-21), 5. Negru Vodă 30p (42-21), 6. Oltina 29p (53-31), 7. Comana 29p (37-15), 8. Mereni 21p (41-38), 9. Săgeata Stejaru 2019 21p (38-38), 10. Olimpia 21p (24-32), 11. Viişoara 15p (28-39), 12. Poseidon Limanu 10p (27-48), 13. Chirnogeni 10p (21-52), 13. AS Kinder 9p (21-40), 15. Topraisar 9p (22-75), 16. Pelinu 2016 8p (16-56).